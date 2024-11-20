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12強賽／勝騎士簽證問題恐無緣戰中華隊 陳傑憲調皮：你慢慢來
世界12強棒球賽進入複賽階段，原本和統一獅隊友約戰東京的勝騎士，卻因簽證問題消失在委內瑞拉陣中，中華隊總教練曾豪駒強調還是須等正式開賽才能做判斷；陳傑憲則是已透過翻譯關心他的狀況，不忘皮皮說：「那你慢慢來，不用急。」
委內瑞拉以A組第一挺進複賽，陣中有4位是效力過中職的洋投，今年勝投王、三振王勝騎士原先喊話要在12強解決陳傑憲、嗆聲「知道你弱點」，如今卻可能無法實現對決，勝騎士因簽證問題已先離境，能否再趕回來是未知數。
曾豪駒表示，剛剛才知道這件事，但還是要等正式開賽才比較準，「短期賽事有很多不確定因素，都要先準備好。」
陳傑憲坦言有點可惜，「他在台灣時就一直嘴砲，說知道我的弱點，我說我也知道，兩個就很中二在那邊講話。」當初聽到勝騎士與他相約東京對決，陳傑憲坦言覺得「有點困難」，「現在達成了，原本很期待可以和他對決。」他透過翻譯與勝騎士聯絡，除了關心他究竟是碰到什麼問題，也皮皮告訴他「那你慢慢來，不用急。」
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