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12強賽／「大谷明天不會打吧？」 美國教頭索夏幽默提問有梗
世界棒球12強複賽將在21日開打，美國首戰就要強碰地主日本，美國隊總教練索夏（Mike Scioscia）今天受訪開玩笑地表示：「大谷翔平明天應該不會上場吧？」引發哄堂大笑。
從2000年就接掌天使兵符，大谷翔平2018首年旅美時的總教練便是索夏，他也曾參與招募大谷的過程，然而在同年球季確定連5年無緣季後賽後，天使最後選擇與他分道揚鑣。
索夏談到大谷翔平本季的50-50壯舉時表示：「我在執教天使最後一年才遇到他，但有參與招攬過程，他非常有自信，身體能力也很出色。」索夏也提到，自己曾預見大谷「二刀流」會達成偉大的成就，只是沒想到這麼快，自己也與有榮焉。
值得一提的是索夏在記者會上大開玩笑說道：「大谷明天應該不會上場吧？那就沒有什麼太大的問題了。」語畢引起現場大笑，但他仍補充說知道日本攻守基本功都很出色，明天對決肯定是場硬仗。
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