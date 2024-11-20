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12強賽／中華隊抱挑戰者心態 曾總期望過招日本「不只複賽」
中華隊首度在世界12強棒球賽挺進四強，明天開始的複賽每一戰都在挑戰新歷史，總教練曾豪駒強調預賽至今展現的團隊力量，希望可以延續到複賽。至於再次交手日本武士，他說將會以挑戰者的心態面對日本隊。
中華隊成為本屆12強賽會的灰姑娘、最大黑馬，殺進四強令各界跌破眼鏡，全隊昨天飛往日本，今天在下午中華英雄們踏進東京巨蛋，進行官方練球日。
曾豪駒在官方記者會上表示，「能夠再踏進東京巨蛋是很幸福也很有意義的事，可以進到複賽，我們有一個很好的團隊，優秀的選手和教練，接下來進入複賽希望能爭取到很好的成績。」
中華隊在預賽展現優雅的投手戰力，防禦率1.80排名12隊最優，他對此回應：「預賽強調團隊力量，我們也會希望球員們在系列賽相信自己，我們做到凝聚力，這也是我們現在最大的優勢，希望複賽延續這樣的狀況，與各國好手交流。」
中華隊在預賽惜敗日本，複賽將再次交手，曾豪駒表示，「和日本武士在預賽的交手，他們實力堅強，可以再次交流對我們來說很有意義。」他說：「日本在世界棒球是第一，我們也希望可以用挑戰者心態挑戰他們，挑戰強者才可以變得更卓越，這也是我們一直在追尋的。」
曾總強調，希望不只是這次「複賽」，也希望可以一起進入「決賽」，甚至也不只是這次，「而是希望之後還有更多機會能與他們交流。」
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