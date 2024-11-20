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12強賽／勝騎士不在日本！委國教頭：會派中職洋投對中華隊

中央社／ 記者楊啟芳日本東京20日電
效力委內瑞拉的獅隊洋投勝騎士目前回國處理簽證、不在日本，趕不上出戰中華隊。 聯合報系資料照
效力委內瑞拉的獅隊洋投勝騎士目前回國處理簽證、不在日本，趕不上出戰中華隊。 聯合報系資料照

世界12強棒球賽複賽台灣隊明天首戰與委內瑞拉交手，總教練羅培茲今天表示，會派出有打過中職的投手對戰台灣，包括富藍戈、羅戈，不過勝騎士目前回國處理簽證、不在日本。

這次12強委內瑞拉陣中有許多中職經驗的投手，包括富邦悍將富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez），以及統一獅勝騎士（Mario Sanchez），還有前樂天桃猿隊洋投必贏多（RicardoPinto）。

委內瑞拉總教練羅培茲（Omar Lopez）今天在記者會上表示，「我們會用一些打過中職的投手出賽，包括富藍戈、羅戈。」不過勝騎士今天並沒有出現在東京巨蛋，羅培茲指出，「勝騎士沒有跟我們一起，他回委內瑞拉辦簽證了，但會盡快跟我們會合。」

富邦悍將隊洋投羅戈有望出戰中華隊。聯合報系資料照
富邦悍將隊洋投羅戈有望出戰中華隊。聯合報系資料照

對於委內瑞拉的球員組成，羅培茲指出，「我們組成隊伍很特別，投手團隊有在亞洲打球的經驗，大家這次都連結在一起。」被問到委內瑞拉隊的優勢，羅培茲表示，「我們在預賽表現好的部分，是第1名的防禦率跟三振，我們在最後一場比賽也是投手扮演關鍵角色，才能讓我們闖進4強。」

談到這次12強賽目標，羅培茲表示，球隊第一個目標已經實現，就是闖進東京，「既然已經做到第一步了，如今也浮現了下一個目標，現在目標就是成為第一支奪得12強冠軍的拉丁美洲隊伍。」

世界棒球12強

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