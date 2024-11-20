快訊

北分署霸凌案 勞長何佩珊情緒崩潰：將向政院請辭

拜登再開綠燈！批准供烏反步兵地雷 阻俄軍在烏東推進

花蓮區間車遲未發車 驚見司機員倒列車駕駛室送醫不治

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／得知悍將隊友戴培峰嗆聲 富藍戈笑回：來試試看啊！

中央社／ 日本東京20日電
委內瑞拉陣中富藍戈是中職富邦悍將洋投，12強能對戰悍將隊友受訪時直呼很興奮。中央社
委內瑞拉陣中富藍戈是中職富邦悍將洋投，12強能對戰悍將隊友受訪時直呼很興奮。中央社

世界12強棒球賽東京複賽將於明天登場，今天為官方練球日，委內瑞拉陣中的富藍戈、羅戈是中職富邦悍將洋投，對於隊友戴培峰的「嗆聲」，富藍戈笑說：「來試試看啊！」

台灣隊在12強預賽B組打出4勝1敗佳績，以分組第2之姿前進東京複賽。台灣隊已經在昨天抵達東京，今天為官方練球日，分別由美國、委內瑞拉、台灣及日本在東京巨蛋進行練習，明天首戰台灣隊則是要先與委內瑞拉交手。

在12強委內瑞拉陣中有許多中職洋投熟面孔，包括富邦悍將富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（NivaldoRodriguez），以及統一獅勝騎士（Mario Sanchez）等人。富藍戈表示，「很高興，知道要對上隊友、還有其他中職的對手，感到很興奮，這也是我第一次代表委內瑞拉，非常榮耀。」

委內瑞拉國手富蘭戈(右)對於悍將隊友戴培峰(中)的「嗆聲」沒在怕。 聯合報系資料照
委內瑞拉國手富蘭戈(右)對於悍將隊友戴培峰(中)的「嗆聲」沒在怕。 聯合報系資料照

談到母隊富邦悍將的隊友戴培峰在預賽對日本開轟，富藍戈表示，自己有看到比賽，「他是我最好的朋友、隊友，看到他打全壘打很開心，以前都跟他說你是沒有Power的傢伙，但現在有Power了。」

之前戴培峰曾經開玩笑「嗆聲」說要打爆富藍戈、羅戈，對此，富藍戈笑說：「來試試看啊，這不是那麼簡單的。」這次台灣隊在預賽打出佳績，富藍戈認為，「我並不驚訝，台灣棒球本來就有很多很好的選手，像是林安可、林立，明天比賽一定會很有趣。」

羅戈則表示，「我們都是很好的朋友，他們很了解我，我也很了解他們，大家為了各自國家怒力，最後就看誰比較厲害，能把最好表現拿出來。」

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／圓滿結局！中職貼心「多1位」讓經濟艙7勇士舒適赴日

12強／中華隊飛東京「最年輕7人」搭經濟艙！曾頌恩差1天飲恨

12強賽／林安可雙安找到節奏 看邱智呈關鍵助殺是「穩死」

12強賽／今永曾說台灣應援聲像在工地 日本記者收到分貝警告

相關新聞

12強賽／得知悍將隊友戴培峰嗆聲 富藍戈笑回：來試試看啊！

世界12強棒球賽東京複賽將於明天登場，今天為官方練球日，委內瑞拉陣中的富藍戈、羅戈是中職富邦悍將洋投，對於隊友戴培峰的「...

12強賽／勝騎士不在日本！委國教頭：會派中職洋投出戰中華隊

世界12強棒球賽複賽台灣隊明天首戰與委內瑞拉交手，總教練羅培茲今天表示，會派出有打過中職的投手對戰台灣，包括富藍戈、羅戈...

12強賽／中華隊首戰擊敗南韓有多難？王勝偉過來人點出關鍵

世界12強棒球賽打得如火如荼，王勝偉在上一屆表現令人留下深刻印象，今年雖然沒有參賽但也準時關注，他對於首戰中華隊擊敗南韓...

12強賽／中華隊抱挑戰者心態 曾總期望與日本過招「不只複賽」

中華隊首度在世界12強棒球賽挺進四強，明天開始的複賽每一戰都在挑戰新歷史，總教練曾豪駒強調預賽至今展現的團隊力量，希望可...

12強賽／複賽對美、委、日強度更高！中華隊場場硬仗

台灣在世界棒球十二強賽難得殺進東京複賽，但後續賽事卻都是地獄難度！ 我國將從21日起，連戰委內瑞拉、美國、日本，複賽這3個對手實力都很強大，美國一如繼往，推出小聯盟未來之星隊，本屆有5名百大新秀領軍

12強賽／日本對戰中華隊 嘉市府戶外直播號召球迷觀賽應援加油

2024年世界棒球12強賽開打，中華隊分組預賽創佳績，打進超級循環賽，周末下午6點對戰強敵日本。ＫＡＮＯ棒球隊原鄉嘉義市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。