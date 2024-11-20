12強賽／中華隊複賽首戰委內瑞拉 WBSC特別點名前桃猿洋投

12強A組第1的委內瑞拉，即將在明天與中華隊展開正面對決，WBSC（世界棒壘球總會）官網在總結A組表現時，特別點名委內瑞拉陣中先發，前桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）的表現。

WBSC撰文特別提到，委內瑞拉在先發投手必贏多與總教練羅培茲（Omar Lopez）的帶領下表現出色，必贏多在本屆12強預賽共投10局無失分，拿下2勝0敗，送出8次三振，被打擊率僅1成71。此外，必贏多的隊友摩斯蓋達（Oddanier Mosqueda）以及本季效力統一獅隊的勝騎士（Mario Sanchez）都以10K位居A組三振王。

本季效力統一獅隊，入圍年度MVP的勝騎士也是委內瑞拉國家隊的一員。 記者黃仲裕／攝影

必贏多曾在2022年效力過樂天桃猿，當時他僅出賽4場，防禦率6.06，拿下1勝2敗。今年他在加勒比海大賽表現優異奪下MVP，並重返大聯盟加入費城人隊，6場出賽防禦率10.97，在小聯盟3A則有16場出賽，防禦率5.27。

本屆委內瑞拉有相當多效力中職或曾效力中職的球員，除了必贏多與勝騎士外，也有效力富邦悍將的羅戈、富藍戈，以及曾效力味全龍打過冬季聯盟的威亞。

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