12強賽／中華隊複賽首戰委內瑞拉 WBSC特別點名前桃猿洋投
12強A組第1的委內瑞拉，即將在明天與中華隊展開正面對決，WBSC（世界棒壘球總會）官網在總結A組表現時，特別點名委內瑞拉陣中先發，前桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）的表現。
WBSC撰文特別提到，委內瑞拉在先發投手必贏多與總教練羅培茲（Omar Lopez）的帶領下表現出色，必贏多在本屆12強預賽共投10局無失分，拿下2勝0敗，送出8次三振，被打擊率僅1成71。此外，必贏多的隊友摩斯蓋達（Oddanier Mosqueda）以及本季效力統一獅隊的勝騎士（Mario Sanchez）都以10K位居A組三振王。
必贏多曾在2022年效力過樂天桃猿，當時他僅出賽4場，防禦率6.06，拿下1勝2敗。今年他在加勒比海大賽表現優異奪下MVP，並重返大聯盟加入費城人隊，6場出賽防禦率10.97，在小聯盟3A則有16場出賽，防禦率5.27。
本屆委內瑞拉有相當多效力中職或曾效力中職的球員，除了必贏多與勝騎士外，也有效力富邦悍將的羅戈、富藍戈，以及曾效力味全龍打過冬季聯盟的威亞。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊前進東京爭冠！ 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言