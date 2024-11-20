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12強賽／中華隊前進東京 嘉市中正公園23日起轉播

中央社／ 嘉義市20日電
嘉義市政府特別在中正公園辦理戶外轉播中華隊複賽賽事。 截圖自「勇媽阿惠－黃敏惠」粉絲團
嘉義市政府特別在中正公園辦理戶外轉播中華隊複賽賽事。 截圖自「勇媽阿惠－黃敏惠」粉絲團

2024年世界12強棒球賽中華隊順利挺進4強，前進日本東京巨蛋，將於23日對戰日本及24日最終戰賽事，嘉義市政府特別在中正公園辦理戶外轉播，歡迎球迷一起到場加油。

嘉義市政府今天發布新聞稿，這次2024年世界12強棒球賽，中華隊創下近年來最耀眼成績，市府除23日晚間6時轉播循環賽的台日大戰外，也將於24日在中正公園轉播台灣隊最終戰，邀請市民一同到場加油。

市府指出，2024年世界12強棒球賽將於24日上午11時進行季軍戰、晚間6時進行冠軍戰，市府將視台灣隊成績決定24日轉播時間，籲請球迷留意「勇媽阿惠－黃敏惠」臉書（Facebook）粉絲專頁。

市長黃敏惠表示，嘉義市是棒球運動重要基地，象徵KANO精神的發源地，更承載著台灣棒球歷史與榮耀，為回應球迷期待，市府特別規劃戶外轉播活動，與市民共同響應棒球熱潮。

世界棒球12強

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