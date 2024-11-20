12強賽／中華隊前進東京 嘉市中正公園23日起轉播

世界12強棒球賽，除了場上球員打得火熱之外，場下的啦啦隊也是一大「嬌」點。除了中華隊召集各職棒球隊女孩助陣以外，韓國在B組小組賽時，也派遣幾位精銳啦啦隊來台。尤其是已經達陣40歲，卻還是能在場上持續應援的裵垂鉉，更是掀起一陣討論。

2024-11-20 10:25