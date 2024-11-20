12強賽／複賽對美、委、日強度更高！中華隊場場硬仗

台灣在世界棒球十二強賽難得殺進東京複賽，但後續賽事卻都是地獄難度！

我國將從21日起，連戰委內瑞拉、美國、日本，複賽這3個對手實力都很強大，美國一如繼往，推出小聯盟未來之星隊，本屆有5名百大新秀領軍，委國本屆徵召順利，陣中多名強棒壓陣，投手群更有中職超強洋投把關，日本雖然火力略遜前2隊，但投手群相當豪華，我國好手得以挑戰者姿態拼戰。

複賽強度很高

本屆世界棒球十二強賽複賽準備開戰，台灣打出令國人十分驕傲的成績，以4勝1敗闖入東京複賽，中華隊從21日起，將連戰委內瑞拉、美國、日本三大強敵，想搶入冠軍賽得成為前2名，按照帳面戰力與預賽表現來看，難度相當高。

首戰對手是委內瑞拉，委國一直是經典賽強權，開季名單就有多達58位委國選手在大聯盟，在十二強賽的限制下（大聯盟40人名單內選手不得參賽），委國過去兩屆徵召都不順、排名都低於我國，但本屆委國找來10名3A好手，甚至還有本季在天使隊的阿卓安薩，可怕的是，這位連續12年都在大聯盟出賽的選手，在委國打線還不算是固定先發。

委國投打均衡

委國打線主要由內野炮手帕拉西奧斯與佩雷茲兄弟坐鎮，帕拉西奧斯有多年大聯盟經驗，當前在墨聯狀態很出色，佩雷茲兄弟都是在3A的強打捕手，超級工具人卡斯蒂洛也是3A頂級的存在，另外還有多年大聯盟資歷的老將賀南佩雷茲助拳，他預賽只小試身手打7個打席，敲出6支安打（其中有2轟、2支二安）。整體看來，委國打線是多名接近大聯盟等級的強打所組成。

投手主要仰賴2名中職經驗的強投：前樂天的必贏多與統一王牌勝騎士，長局數還有富邦強投羅戈，後援有富邦火球洋將富蘭戈與光芒3A的救援新星薩拉戈；而對台灣左打群來說，最致命的是洋基3A的終結者莫斯奎達，他能以詭譎姿勢投出多樣球種，本季對3A打者投出宰制級的三振秀，堪稱是大聯盟預備役，委國投打戰力相當平均、高階小聯盟組成，中老生代都不缺經驗。

美國火力難封鎖

美國隊一如過往組建出小聯盟超級新星隊，本屆有5名百大新秀領軍，比起同組的委內瑞拉，美國投手稍遜一籌，缺少強力先發新秀的美國，投手群預計會以車輪戰來迎敵，但他們能靠超強打者闖天下。

光芒2A的光速快腿辛普森與小熊頭號新秀馬特蕭在預賽組成無敵的前段打線，兼具上壘率、打擊率，再來是2名大齡新秀，雖然因為年紀問題未能入選百大新秀，但大都會的瑞特與道奇的瓦德都是3A最頂級的砲手，隨時能登上大聯盟支援。

後段打線也很可怕，高居百大新秀第4的威爾森（光芒2A）、克勞佛（費城人3A）、強森（海盜2A）都是美職很關注的未來之星，美國這批野手幾乎都是3A層級的新星，要如何封鎖這群打擊天才，很仰賴台灣的投手調度。

低比分戰日本

最後是預賽打過的老對手日本，雖然比起暴力的美國、委國打線，日本打線相對沒那麼可怕，但多張王牌先發可以成調度活棋，井端監督也可能把2名強投壓在同一戰，讓打者無法熟悉投手，預賽也能看到才木（阪神）、高橋（中日）、井上（巨人）、早川（樂天）等好手在進入狀態時，打者難以突破。

鐵牛棚在天氣影響的古巴戰雖差點釀災，但本季轉任後援的樂天好手藤平尚真狀態出色，國家隊王牌終結大勢（巨人）的火球更是「規格外」。對決日本的比賽，台灣得想辦法在低比分戰取得優勢，把握極少數的失投球、做好基本功將是下剋上的關鍵。

整體而言，十二強賽的東京複賽一場比一場難，我國本次先發投手較少，相當考驗教練團安排與戰略性調度，能取得任何一勝，都是台灣棒球在國際三大賽的一大步突破。

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