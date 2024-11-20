聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／大巨蛋賽後一幕讓美記者好吃驚：台灣球迷不肯離開
世界12強棒球賽中華隊打出精彩表現，拿下4勝1敗晉級4強。不只場上球員打得好，場下球迷更是全力相挺，攜手締造12強隊史最佳成績。台灣球迷的熱血應援，更是讓外國媒體感到驚豔。
根據日本媒體「THE ANSWER」報導，美國「MLBNetwork」記者莫羅西（Jon Morosi），近來在個人X上，分享中華2比0戰勝古巴賽後，大巨蛋全場球迷仍守在座位上，在啦啦隊的帶動下，高喊「前進東京」的場面。
「看看這些球迷，他們還不肯離開」，這一幕讓莫羅西肯定台灣球迷的熱情。報導也提及和日本隊交鋒時，台灣球迷們的應援音量非常驚人，也在日本形成話題。
新聞底下日本網友也紛紛回應，「我去台灣現場看過球，真的很有魅力」、「台灣球迷真的讓人看著很舒服，不管是自己還是對手，都會在賽後鼓掌、喝采」、「台灣的棒球每一年都在變強」、「台灣的職棒曾經因為假球和球團經營問題，有過如同風中殘燭的時期，這次打贏古巴、多明尼加與韓國進軍超級循環賽，靠力量打回來真的值得高興」、「我也為台灣能來感到開心」。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊前進東京爭冠！ 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言