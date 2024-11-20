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12強賽／大巨蛋賽後一幕讓美記者好吃驚：台灣球迷不肯離開

聯合新聞網／ 綜合報導
12強賽大巨蛋觀眾席出現巨幅國旗幫中華隊加油。 聯合報系資料照
12強賽大巨蛋觀眾席出現巨幅國旗幫中華隊加油。 聯合報系資料照

世界12強棒球賽中華隊打出精彩表現，拿下4勝1敗晉級4強。不只場上球員打得好，場下球迷更是全力相挺，攜手締造12強隊史最佳成績。台灣球迷的熱血應援，更是讓外國媒體感到驚豔。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，美國「MLBNetwork」記者莫羅西（Jon Morosi），近來在個人X上，分享中華2比0戰勝古巴賽後，大巨蛋全場球迷仍守在座位上，在啦啦隊的帶動下，高喊「前進東京」的場面。

「看看這些球迷，他們還不肯離開」，這一幕讓莫羅西肯定台灣球迷的熱情。報導也提及和日本隊交鋒時，台灣球迷們的應援音量非常驚人，也在日本形成話題。

新聞底下日本網友也紛紛回應，「我去台灣現場看過球，真的很有魅力」、「台灣球迷真的讓人看著很舒服，不管是自己還是對手，都會在賽後鼓掌、喝采」、「台灣的棒球每一年都在變強」、「台灣的職棒曾經因為假球和球團經營問題，有過如同風中殘燭的時期，這次打贏古巴、多明尼加與韓國進軍超級循環賽，靠力量打回來真的值得高興」、「我也為台灣能來感到開心」。

中華隊擊敗古巴後，全場觀眾在場高喊「前進東京」。聯合報系資料照
中華隊擊敗古巴後，全場觀眾在場高喊「前進東京」。聯合報系資料照

世界12強棒球賽，台北大巨蛋現場有球迷始終高舉寫有「在東京等候Team Taiwan」標語為台灣選手加油。 中央社
世界12強棒球賽，台北大巨蛋現場有球迷始終高舉寫有「在東京等候Team Taiwan」標語為台灣選手加油。 中央社

世界棒球12強 中華隊 大巨蛋

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