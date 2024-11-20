12強賽／南韓隊長坦言首戰輸球氣勢低迷 宋成文：B組無弱隊
世界12強棒球賽B組賽事，南韓隊先後敗於中華隊、日本隊，最後以3勝2敗的成績排小組第3，雖然擊敗了古巴、多明尼加與澳洲，南韓仍無緣晉級複賽。南韓隊長宋成文坦言，輸了第1戰確實讓氣氛低落不少，也認為B組賽事沒有弱隊。
韓媒《每日經濟新聞》指出，宋成文賽後受訪表示，南韓的目標是晉級決賽，很遺憾沒有實現程，「對我個人而言，這是我第一次的國際賽事。這次比賽讓我意識到有許多不足之處，需要更加努力。」宋成文坦言：「我覺得B組都不是弱隊，每支球隊都很好。我深刻感受到自己對棒球了解得還不夠多，這讓我很有感觸，許多國家都有很多優秀的選手。」
宋成文說，首戰輸給台灣隊後，球隊氣氛低落，但南韓隊後續面對古巴與日本的比賽中，讓日職最好的投手，讓球隊找回自信，雖然沒有晉級複賽，「從比賽內容來看，我認為我們沒有理由喪失自信，我們面對像日本這樣的強隊甚至一度領先。」
宋成文提到，南韓隊本屆因為傷兵問題，徵召了不少年輕選手，南韓隊因此不被看好，但南韓隊選手們並不在意這些評價，他們沒有放棄，雖然結果令人遺憾，「選手們已經盡全力了，我們將會更加努力。」
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