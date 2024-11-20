12強賽／40歲啦啦隊神獸！KBO傳奇女孩：韓風應援獨一無二
世界12強棒球賽，除了場上球員打得火熱之外，場下的啦啦隊也是一大「嬌」點。除了中華隊召集各職棒球隊女孩助陣以外，韓國在B組小組賽時，也派遣幾位精銳啦啦隊來台。尤其是已經達陣40歲，仍能在場上持續應援的裵垂鉉，更是掀起一陣討論。
根據日本媒體「THE ANSWER」報導，韓國啦啦隊約在1990年代興起、成為主流，並在近15年偶像化。而裵垂鉉可說站在韓國啦啦隊歷史中的第一線，她從2003年出道，替SSG登陸者隊應援，至今已有高達22年的啦啦隊資歷。
裵垂鉉自己同時收看美國大聯盟，也曾到日本球場觀戰過，她認為韓國職棒的應援風格，可說是世界獨一無二的。當受到各國矚目、介紹她是知名啦啦隊員時，她也很高興啦啦隊這個職業，能夠被大家重新認識。
儘管現在其他國家的職棒都有啦啦隊女孩，但裵垂鉉比較韓、日的啦啦隊差距，認為韓國啦啦隊「Cheerleader」顧名思義，就是應援的領導者（leader），為此熱舞、吶喊，讓選手與球迷同心協力，為球隊的勝利奮鬥。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊前進東京爭冠！ 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言