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12強賽／40歲啦啦隊神獸！KBO傳奇女孩：韓風應援獨一無二

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國傳奇啦啦隊裵垂鉉已經40歲，並有22年的啦啦隊資歷。圖擷自裵垂鉉IG
韓國傳奇啦啦隊裵垂鉉已經40歲，並有22年的啦啦隊資歷。圖擷自裵垂鉉IG

世界12強棒球賽，除了場上球員打得火熱之外，場下的啦啦隊也是一大「嬌」點。除了中華隊召集各職棒球隊女孩助陣以外，韓國在B組小組賽時，也派遣幾位精銳啦啦隊來台。尤其是已經達陣40歲，仍能在場上持續應援的裵垂鉉，更是掀起一陣討論。

根據日本媒體「THE ANSWER」報導，韓國啦啦隊約在1990年代興起、成為主流，並在近15年偶像化。而裵垂鉉可說站在韓國啦啦隊歷史中的第一線，她從2003年出道，替SSG登陸者隊應援，至今已有高達22年的啦啦隊資歷。

裵垂鉉自己同時收看美國大聯盟，也曾到日本球場觀戰過，她認為韓國職棒的應援風格，可說是世界獨一無二的。當受到各國矚目、介紹她是知名啦啦隊員時，她也很高興啦啦隊這個職業，能夠被大家重新認識。

儘管現在其他國家的職棒都有啦啦隊女孩，但裵垂鉉比較韓、日的啦啦隊差距，認為韓國啦啦隊「Cheerleader」顧名思義，就是應援的領導者（leader），為此熱舞、吶喊，讓選手與球迷同心協力，為球隊的勝利奮鬥。

世界棒球12強 啦啦隊 韓國隊 韓職

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