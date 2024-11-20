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12強賽／中華隊東京備戰 明戰委內瑞拉

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導

中華隊昨天啟程前往日本東京，參加世界十二強棒球賽四強賽事。記者黃仲明／攝影
中華隊昨天啟程前往日本東京，參加世界十二強棒球賽四強賽事。記者黃仲明／攝影
中華隊挺進世界十二強棒球賽四強，創隊史最佳紀錄，明天將在東京巨蛋展開複賽，首戰對決委內瑞拉隊，最大目標是拚進廿四日冠軍賽，全力爭金盃。

中華隊隊長陳傑憲表示，開訓時就曾表示要用百分百的力量前進東京，現在則要用百分百的力量為台灣拿下好成績，成為台灣的驕傲。 中華隊昨天抵達日本，今天下午將在東京巨蛋首次練球，複賽三戰依序對戰委內瑞拉、美國、日本，中華隊全是先攻球隊；這四強在三天複賽落幕後，將由對戰成績決定廿四日冠軍賽、季軍戰交手組合，日本以地主身分挑戰二連霸。

我國在Ｂ組預賽五戰拿下四勝，僅次於五連勝的日本，以分組排名第二晉級四強，全隊昨天搭機前往東京備戰，教育部政務次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠、中華職棒會長蔡其昌都到桃園機場送機；張廖萬堅代表教育部頒贈加菜金廿萬元，由中華隊總教練曾豪駒代表領受，桃園國際機場公司也出動消防車為航班噴灑水門禮，祝中華隊比賽順利圓滿。

身為中華隊領隊的蔡其昌表示，對中華隊充滿信心，相信他們能打出好成績，也聽聞這次有許多球迷要跟著中華隊征戰日本，希望所有到東京巨蛋的台灣球迷盡情吶喊，在電視機前加油的球迷也要全力應援，將台灣的加油聲傳遞給場上奮戰的球員。

陳傑憲預賽階段表現搶眼，打擊率五成七一大會排名第二，他說：「開訓就說要用百分百的力量前進東京，很謝謝教練團和隊友們，我們真的做到了」。

日本預賽五戰全勝，也是本屆十二強唯一不敗球隊，團隊打擊率三成○六在Ｂ組排名第一，卅二分打點、五十二支安打也是最多，中華隊打擊率二成五八、安打四十二支都排名第二，六支全壘打和澳洲並列榜首；南韓在二○一五年首屆賽事奪冠，二○一九年也獲亞軍，這次來台投、打數字都不太理想，團隊打擊率二成五○、全壘打五支、打點廿五分、安打四十一支，不少打擊數據都輸給中華隊和日本，黯然結束台灣之旅。

世界棒球12強 曾豪駒 陳傑憲

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