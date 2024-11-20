12強賽／辜仲諒：中華隊若奪冠 獎金再加3000萬

中華隊全力備戰世界十二強棒球賽複賽，明天在東京巨蛋點燃戰火，中華棒球協會理事長辜仲諒日前允諾頒發預賽勝場獎金四千萬元，昨天再宣布中華隊如果順利奪冠，將再自掏腰包頒發三千萬元冠軍獎金，勉勵球員拿出最佳表現。

中華隊上周在預賽首戰擊敗南韓隊後，辜仲諒允諾頒發一千萬元獎金，並且加碼預賽勝場獎金一場一千萬元，希望讓球員為辛苦付出感到值得，最終中華隊拿下四勝一敗晉級四強，代表至少有四千萬元入袋，賽事獎金將由中華隊總教練曾豪駒分配比例，發給球員、教練、運科與行政人員。

對於承諾中華隊奪冠將再頒發三千萬元，辜仲諒曾多次在公開場合指出，球隊若需要什麼設備儘管開口，他一定會想辦法處理。

中華隊預賽表現出色，團隊防禦率僅一點八○，在預賽十二隊排名第一，也是唯一低於二的球隊；此外，投手群在四十五局只失十分，其中九分是自責分，也是預賽階段表現最佳的球隊。

打擊表現部分，中華隊五場比賽打出六支全壘打，陳傑憲上壘率六成六七在大會排名第一，打擊率五成七一僅次於美國隊蕭爾，如能延續火燙手感將成為中華隊挑戰複賽一大利器。

此外，許多球迷紛紛上網訂機票，要為中華隊加油。交通部長陳世凱昨表示，華航已加派增加一二○個座位的班機，長榮航空也在協調，都還有空位，希望能提供足夠的商務艙，讓球員返程舒適。

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