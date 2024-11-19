12強賽／林凱威有關鍵中繼表現 連兩屆打12強賽心態更穩重
投手林凱威連兩屆打世界12強棒球賽，14日對多明尼加比賽接替先發投手黃子鵬登板穩守、成為關鍵，預賽3場出賽失1分；他自評今年身體變壯、心態更穩重，想贏球的心情很強烈。
12強棒球賽台灣在預賽打出亮眼成績，第2戰對多明尼加比賽，先發投手黃子鵬前6局投完無失分，7局上場後因為腳抽筋退場，由林凱威接手登板，中繼投1局被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，黃子鵬賽後受訪多次提到林凱威中繼穩守是關鍵。
林凱威表示，其實一直有在牛棚準備，黃子鵬腳突然抽筋退場時，他已經是準備好的狀態，自己屬於熱身快的類型、沒有太大問題。
林凱威對多明尼加中繼1局無失分，對澳洲比賽中繼投1局挨1轟、失掉1分，也投出2次三振，昨天對古巴比賽也有中繼登板，投1局沒被敲出安打、無失分，本屆預賽3場出賽，投3局被敲出2支安打，失掉1分責失分、投出4次三振。
被問起本屆印象最深刻的片段，林凱威表示，「被澳洲打全壘打」，因為上屆對澳洲也被打全壘打；不過他也提到，本屆對澳洲比賽雖然挨轟，但當時球隊還保有領先，想法就是不要堆積壘包，不然會造成牛棚的壓力，專注丟好每顆球。
林凱威與本屆主戰捕手林家正過去旅美時期也有搭配經驗，林凱威表示，林家正是很有想法的捕手，也會觀察打者、給投手很多意見。
比較兩屆參賽的不同，林凱威自評身體變壯了、心態也更成熟了；每年的代表隊狀況都不太一樣，此次分工很明確，大家都清楚角色定位，隊友間彼此鼓勵，大家想要贏球的心情很強烈，上場心情亢奮，不把過多的壓力扛在身上、享受比賽。
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