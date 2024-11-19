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12強賽／林家正美式養成思緒清晰直接 扛12強主戰捕手獲好評

中央社／ 台北19日電
中華隊捕手林家正。記者陳正興／攝影
中華隊捕手林家正。記者陳正興／攝影

世界12強棒球賽此次主戰捕手為旅美球員林家正，用表現證明熟悉度非絕對。捕手教練高志綱稱讚林家正思緒清晰，主動溝通做功課，美式養成在引導指示上很直接、讓投手群更篤定。

12強賽此次台灣隊僅有2名旅外球員，分別是投手林昱珉、捕手林家正。選進林家正時，外界也有質疑聲音，認為此次代表隊多中職投手，擔心搭配熟悉度，而林家正用表現擊碎疑慮，成為此次12強賽主戰捕手。

台灣隊首席兼捕手教練高志綱受訪也坦言，一開始有考慮熟悉度的問題，但透過溝通、聊天就發現，林家正是很有經驗的選手，與投手溝通上有一套，加上旅美生涯也多次換隊伍，需要快點想辦法與陌生投手搭配，是林家正具備的能力。

投手群中不少人提到林家正的配球和過往遇過的中職捕手不一樣，高志綱則認為，這個不同源於林家正美式養成背景，林家正思緒清楚、溝通直接，會跟投手充足溝通，了解投手群的想法，同時會清楚地跟投手說什麼時間點會怎麼做。

面對陌生的投手群要讓投手信服，球員生涯國際賽資歷豐富的高志綱表示，「思緒清晰很重要」，林家正花很多時間了解投手特性，思緒一直在轉，主動把很多狀況預想起來，在了解投手習性後，在情蒐會議上也會提出看法充分討論，他的指令沒有模糊地帶，當投手接到明確指示後，做起來也會更篤定。

高志綱在2015年首屆12強賽還是選手，本屆成為教練團，也看到年輕球員的拚勁，看見他們想要贏球、想要表現、想要證明自己的企圖心很強烈，這樣的求勝慾望也會感染團隊。

世界棒球12強

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