12強賽／中華隊晉級4強 守護神吳俊偉哽咽：不看好的人能回來看我們嗎？

中華隊在這屆的世界12強棒球賽打出優異表現，取得4勝1敗的戰績晉級4強賽，粉碎開賽前不少看衰的流言蜚語。中華隊守護神「小黑」吳俊偉對此吐露心聲，表示一開始不被外界看好，但如今他們做到了，因此想對大家說，「那些不看好我們的人，可以回來看我們了嗎？」一席話也讓不少球迷紅了眼眶。

中信兄弟官方Youtube頻道在18日釋出一段影片，吳俊偉在受訪中對於能晉級4強賽表示心裡覺得不可思議，甚至有想哭的感覺，因為從沒想過可以在中華隊丟最後一個，而且當初名單出來的時候，很多人都是不看好他們，但如今他想對大家說「我們做到了…那些不看好我們的，你們可以回來看我們了嗎？我們會繼續努力，成為你們的驕傲」。

吳俊偉還表示這次中華隊能打進4強賽，特別感謝隊長陳傑憲跟林立的信心鼓勵，「（他們）就是講一些『相信我們』、『我們做得到』這樣，他做得那麼好，我們這些做後輩的會想說我們一定要做得更好，一個傳一個，達到我們的目的」。

影片也讓不少網友看了眼眶泛紅，「『你們可以回來看我們了嗎？』這句直接哭爆，想告訴你們：你們的努力我們一直看在眼裡」、「小黑說『那些不看好我們的人可以回來看我們了嗎』，超催淚」、「這段會不會太催淚了」、「聽完整個淚崩」、「一直都在持續關注、一直都是我們的驕傲，無論『前進東京』」後的成績是如何，你們已經已經非常棒」、「小黑的話好催淚，我一直都很相信你們，現在證明你們真的很強、很棒」。

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