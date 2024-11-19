12強賽／林瀚、吳昇峰替12強情蒐加分 從選手想看什麼出發
世界12強棒球賽台灣創隊史最佳成績，背後情蒐小組功不可沒，國際賽資歷豐富的林瀚、「抗韓英雄」吳昇峰加入有火花，從貼近「選手想要看到什麼」角度出發，將情蒐資訊發揮極致。
12強棒球賽台灣隊在B組預賽打出好成績，依序擊敗韓國、多明尼加、澳洲、古巴，唯一1敗是以1比3輸給日本，帶著4勝1敗戰績，以分組第2名晉級4強複賽，為12強賽隊史最佳成績。
在賽後過程中的訪問，總教練曾豪駒、教練團、投手群、捕手林家正等人，都不斷提到今年情蒐做得很完整，提供清楚的方向，是可以打出好成績的原因之一；預賽對多明尼加先發投手黃子鵬就特別點名學長吳昇峰、林瀚在情蒐上帶來很大的幫助。
此次情蒐很早啟動，以陳瑞昌為情蒐統籌，團隊動員人力多，器材多、數據多，分工明確，在中段加入業餘社會隊強權合作金庫成棒隊投手吳昇峰、教練林瀚協助，也帶來火花。
中職秘書長楊清瓏接受中央社記者訪問，談起邀請吳昇峰和林瀚加入的背景，兩人長期都是國內優秀的選手，參加多次國際賽事、經驗豐富，在當國手期間也接觸很多情蒐資料和相關事務。
楊清瓏表示，陳瑞昌對情蒐這塊掌握度高，希望借重吳昇峰和林瀚的經驗，從自身「當選手時想要看到什麼」為出發點，邀請兩名大將加入。
39歲的林瀚成棒階段國手資歷豐富，從2006年首度披上成棒國家隊戰袍後，一直是國家隊熟面孔，頂著「扛30次國家代表隊的真男人」名號退役，去年正式轉教練。
37歲側投手吳昇峰仍是現役球員，2017年亞錦賽對韓國先發好投後成國家隊常客，2018年印尼雅加達亞運對韓先發勝成「抗韓英雄」，是上屆2019年世界12強賽事陣中唯二業餘球員，在複賽對美國優質先發吞敗，表現也很亮眼，直到去年還代表國家隊打亞運。
林瀚、吳昇峰從「選手想要看到什麼」的角度出發，更貼近球員、教練的視角，也因為與球員更貼近，溝通零距離、彼此建立信任感，才能將獲得的資訊數據發揮得淋漓盡致。
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