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12強賽／雄鷹代表陳柏清對日本好投 施子謙與葉保弟都大讚

中央社／ 台北19日電
世界12強棒球賽投手陳柏清是台鋼雄鷹唯一代表，在對日本比賽先發3.1局2責失分、表現不差。 聯合報系資料照
世界12強棒球賽投手陳柏清是台鋼雄鷹唯一代表，在對日本比賽先發3.1局2責失分、表現不差。 聯合報系資料照

世界12強棒球賽投手陳柏清是台鋼雄鷹唯一代表，在對日本比賽先發3.1局2責失分、表現不差；雄鷹隊投手施子謙相信這場比賽會成為陳柏清往後很大的動力，「他真的很棒」。

12強賽台灣隊本屆打出驚奇、拚進4強複賽，雄鷹隊唯一代表陳柏清在預賽對日本比賽扛先發，投3.1局失掉3分（2分責失分），球隊終場以1比3吞敗、陳柏清為敗投。

雄鷹隊友施子謙今天出席大專聯賽開賽記者會表示，在陳柏清高中時就認識，稱讚陳柏清是很認真的選手、技術上不用擔心。施子謙也認為，陳柏清對日本比賽沒有投不好，首局面對失誤狀況，還是可以控制住局面，「他真的很不錯，相信這場比賽會成為他未來很大的目標和動力。」

施子謙提到，陳柏清今年首年一軍賽季，偶爾也會出現開賽前半段不穩的狀況，但都有辦法控制下來，讓球隊有贏球局面，以新人第一年來說，真的表現很不錯。施子謙也說，進到4強後，若有機會再對上日本，相信對手給的壓力一定更大，期待陳柏清臨場表現可以更好。

雄鷹隊野手葉保弟今天也有出席記者會，他表示都有關注12強賽，稱讚隊友陳柏清表現很好，鼓勵陳柏清不用特別在意負面評價，好好享受舞台、好好表現，還有很多學長會扛著。

世界棒球12強

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