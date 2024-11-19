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12強賽／中華隊怕側投、日本隊恐左？ 南韓前教頭不解自家情蒐
世界12強棒球賽B組賽事，南韓隊以3勝2敗排第三，無緣晉級複賽。前南韓隊教頭金寅植受訪直言，不解自家情蒐為何對中華隊與日本隊做出不適宜的戰略。
南韓隊首戰碰上中華隊，南韓沒有推出原本預期的郭彬，而是低肩側投的高永表。台灣隊的先發打線中有6名左打者，而高永表就是在第2局被陳晨威與陳傑憲兩位左打者重擊，挨了2轟失6分退場。
南韓媒體報導，對於南韓隊遭到淘汰，金寅植受訪時坦言難以置信，感覺有些事情看起來出問題。金寅植認為，如果球隊沒有好的先發投手，就應該用強大的牛棚投手，不能等到先發投手放火後才派牛棚來收拾，應該要讓投手群們分攤局數，把失分降到最低，才能在比賽後段試著逆轉戰局。
金寅植也提到，過去自己執教南韓隊的時候，在國際賽與日本隊、中華隊交手的經驗很多，他表示不解：「為什麼還有『中華隊怕低肩側投』、『日本對左投較差』的這種荒謬的分析？在這種分析和情蒐方面，我也感到很遺憾。」南韓預賽碰上日本，則是派左投崔丞鎔先發，他僅投1.2局失2分就退場。南韓隊最後也以3比6敗給日本。
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