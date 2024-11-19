12強賽／吉力吉撈全英文受訪 大讚澳洲選秀狀元必登大聯盟

中華隊在本屆12強以4勝1敗晉級複賽，在對澳洲一役敲出代打三分砲的吉力吉撈・鞏冠因為強悍的打擊以及名字如何發音而成為話題焦點。而昨日他也接受大聯盟記者摩洛西（John Morosi）的訪問，全程以英文對答。

記者首先問道：「對你來說，感受到自家主場的應援有甚麼特別的意義嗎？」吉力吉撈・鞏冠則表示，很開心能夠看到球迷聚在這裡，大家都很努力，球迷也給了球員們很大的支持。被問到對於隊長陳傑憲的看法，他則認為隊長在心靈層面給予隊友們很大的支持，時常提醒大家相信自己的能力，大膽表現。

Kungkuan Giljegiljaw, former ⁦@CleGuardians⁩ prospect, spoke with me today about the support his team has received at the Taipei Dome — and what excites him about the ⁦⁦@Premier12⁩ Super Round. ⁦@WBSC⁩ ⁦@GOCPBL⁩ ⁦@CPBL⁩ pic.twitter.com/jFe2kKKdcn — Jon Morosi (@jonmorosi) 2024年11月18日

有趣的是，記者詢問中華隊有沒有甚麼特別之處，吉力吉撈・鞏冠回答：「特別的？大家都很特別啊，比方說我們的游擊手坤宇，小小隻的卻能打全壘打。大家都很有力量。」最後他也稱讚澳洲隊的二壘手，今年7月被守護者隊以狀元籤選中的巴札納（Travis Bazzana）：「澳洲隊的二壘手，他一定能上大聯盟。我看了他的揮擊，非常不錯。」

吉力吉撈・鞏冠自2012年進入印地安人隊（現守護者）小聯盟體系，最高層級曾到3A，直到2020年才回台加盟味全龍，因此英文對談對他並不陌生。

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