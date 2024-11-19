12強賽／欠缺免兵役誘因影響比賽動力？南韓出局引發揣測
南韓隊在第3屆WBSC世界棒球12強賽小組賽最後一場比賽中，以5比2擊敗澳洲隊，最終取得3勝2敗的成績。然而，由於對戰敗給中華隊，導致南韓隊在前一天就確定淘汰，無緣晉級在東京巨蛋進行的超級循環賽。如此結果也在南韓國內引發了廣泛的批評和反思。
南韓媒體《國民日報》指出，除了2023年杭州亞運奪得金牌之外，南韓棒球隊近年來在國際賽事中的表現持續低迷。自2015年首屆12強賽奪冠後，球隊的成績一路下滑，包括2017年世界棒球經典賽（WBC）首輪淘汰、2020年東京奧運僅獲第4名，以及2023年WBC首輪出局。本屆12強賽事更是韓國首次無緣打進最後4強。
該媒體報導進一步提到，有部分觀點認為，這屆12強賽缺乏免除兵役這類的激勵措施，可能影響了選手們的比賽動機和專注力。報導中提到：「與在杭州亞運這樣的國際賽事奪得金牌相比，本屆賽事沒有兵役豁免的好處，這可能降低了運動員對於賽事的專注度。」
在南韓，運動員若在國際比賽中取得優異成績，通常可獲得免除兵役的特權。然而，根據報導，本次12強賽並不包含此項福利，導致外界質疑這對選手的積極性產生了影響。
《國民日報》強調，為了消除這些疑慮，培養具備國際競爭力的球員是當務之急。報導指出：「如果無法提升KBO（韓國職棒聯盟）的整體水平，未來在預賽中被淘汰可能會成為常態。」
南韓隊此次以「世代交替」為名，試圖在比賽中培養新生代選手，部分年輕球員如金倒永等人確實展現絕佳潛力和未來接班氣勢。然而整體來看，南韓棒球在國際舞台上仍面臨重重挑戰，球隊仍然未能擺脫這幾年棒球成績停滯不前的困境。
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