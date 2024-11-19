12強賽／圓滿結局！中職貼心「多1位」讓經濟艙7勇士舒適赴日

12強台灣隊今天赴日準備4強複賽，但行前因為依循大會包機模式的機位分配而有7名最年輕選手必須搭乘經濟艙，不過中職也已請大會協調安排、希望每位經濟艙球員要有2個位子，讓球員們能坐得舒適。

根據WBSC（世界棒壘球總會）統一安排，中華隊與日本、澳洲一同分配機位，各隊分配到12個商務艙座位，而中華隊的最高艙等位置是以教練團優先，其他球員則依年紀分配到白金豪經與經濟艙搭乘。也因如此，曾頌恩、王志煊、林昱珉、張政禹、江坤宇、莊昕諺以及邱智呈等7名年紀最小的球員們被分配到經濟艙。

但值得一提的是，2000年1月8日出生的曾頌恩，只比同年1月7日出生的戴培峰小了一天，卻與高一階的艙等擦肩，而戴培峰也開玩笑以「這就是命」來回應。

江坤宇、曾頌恩等人也在搭機後發布動態，這7名球員在大會安排下，至少都是間隔入座，可以坐得較為舒適。在回程部分，中職會長蔡其昌今在桃園機場受訪時透露，中華隊高機率可以搭包機回國。

中華隊今天啟程前往東京備戰世界12強棒球賽4強賽事，先前的機位問題也在中職與大會的協商下有了好的結果。 記者黃仲明／攝影

中華隊隊長陳傑憲在機場發表行前演說。 圖／中華職棒提供

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