快訊

獨／雇員招考不公？員工爆工會理事兒觀摩場地、預先練習 台電回應了

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／圓滿結局！中職貼心「多1位」讓經濟艙7勇士舒適赴日

聯合新聞網／ 綜合報導
曾頌恩在IG限動po出「經濟艙7勇士」，每個人至少都有2個位置。 截圖自曾頌恩IG
曾頌恩在IG限動po出「經濟艙7勇士」，每個人至少都有2個位置。 截圖自曾頌恩IG

12強台灣隊今天赴日準備4強複賽，但行前因為依循大會包機模式的機位分配而有7名最年輕選手必須搭乘經濟艙，不過中職也已請大會協調安排、希望每位經濟艙球員要有2個位子，讓球員們能坐得舒適。

根據WBSC（世界棒壘球總會）統一安排，中華隊與日本、澳洲一同分配機位，各隊分配到12個商務艙座位，而中華隊的最高艙等位置是以教練團優先，其他球員則依年紀分配到白金豪經與經濟艙搭乘。也因如此，曾頌恩、王志煊、林昱珉、張政禹、江坤宇、莊昕諺以及邱智呈等7名年紀最小的球員們被分配到經濟艙。

但值得一提的是，2000年1月8日出生的曾頌恩，只比同年1月7日出生的戴培峰小了一天，卻與高一階的艙等擦肩，而戴培峰也開玩笑以「這就是命」來回應。

江坤宇、曾頌恩等人也在搭機後發布動態，這7名球員在大會安排下，至少都是間隔入座，可以坐得較為舒適。在回程部分，中職會長蔡其昌今在桃園機場受訪時透露，中華隊高機率可以搭包機回國。

中華隊今天啟程前往東京備戰世界12強棒球賽4強賽事，先前的機位問題也在中職與大會的協商下有了好的結果。 記者黃仲明／攝影
中華隊今天啟程前往東京備戰世界12強棒球賽4強賽事，先前的機位問題也在中職與大會的協商下有了好的結果。 記者黃仲明／攝影

中華隊隊長陳傑憲在機場發表行前演說。 圖／中華職棒提供
中華隊隊長陳傑憲在機場發表行前演說。 圖／中華職棒提供

世界棒球12強 中華隊 曾頌恩

延伸閱讀

12強／中華隊飛東京「最年輕7人」搭經濟艙！曾頌恩差1天飲恨

12強賽／中華首度讓古巴1分未得 邱智呈助殺也是關鍵

12強賽／林安可雙安找到節奏 看邱智呈關鍵助殺是「穩死」

12強賽／陳金鋒後第二人 戴培峰對日本開轟感謝情蒐

相關新聞

12強賽／中華隊奪冠仍無法衝上世界第一 王者日本超難撼動

中華隊在本屆12強發揮出色戰力，隊史首次晉級4強，不少球迷都在期待中華隊後續的表現，也關心本屆賽事後，我國在世界棒壘球總會的排名有何變動？ 目前中華隊以4118分與墨西哥並列世界第2，距離第1名

12強賽／吳俊偉對古巴「關門」 1球種軌跡嚇傻眾人：根本魔球

中華隊在世界12強棒球賽B組預賽取得4勝1敗的戰績，晉級4強複賽。有網友看到中華隊的守護神「小黑」吳俊偉，在昨（18）日對古巴一戰進行關門任務時，投出一顆讓人相當驚艷的變速球，訝異地直呼「噁心到不行」，其他網友也大讚「真的是魔球」。

12強賽／華航正妹地勤獻花中華隊 網友神出IG大讚：太美了

世界12強棒球賽預賽結束，中華隊取得4勝戰績前進東京進行4強賽，球員們今（19）日中午搭乘包機飛往日本，許多球迷也到機場送機，不過有網友將焦點放在獻花給中華隊的機組人員身上，大讚真的太漂亮，還有人神出這名地勤的IG，引起不少討論。

12強賽／圓滿結局！中職貼心「多1位」讓經濟艙7勇士舒適赴日

12強台灣隊今天赴日準備4強複賽，但行前因為依循大會包機模式的機位分配而有7名最年輕選手必須搭乘經濟艙，不過中職也已請大會協調安排、希望每位經濟艙球員要有2個位子，讓球員們能坐得舒適。 根據WB

12強賽／欠缺免兵役誘因影響比賽動力？南韓出局引發揣測

南韓隊在第3屆WBSC世界棒球12強賽小組賽最後一場比賽中，以5比2擊敗澳洲隊，最終取得3勝2敗的成績。然而，由於對戰敗給中華隊，導致南韓隊在前一天就確定淘汰，無緣晉級在東京巨蛋進行的超級循環賽。如此

12強賽／中華隊怕側投、日本隊恐左？ 南韓前教頭不解自家情蒐

世界12強棒球賽B組賽事，南韓隊以3勝2敗排第三，無緣晉級複賽。前南韓隊教頭金寅植受訪直言，不解自家情蒐為何對中華隊與日本隊做出不適宜的戰略。 南韓隊首戰碰上中華隊，南韓沒有推出原本預期的郭彬，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。