12強賽／中華隊奪冠仍無法衝上世界第一 王者日本超難撼動

中華隊在本屆12強發揮出色戰力，隊史首次晉級4強，不少球迷都在期待中華隊後續的表現，也關心本屆賽事後，我國在世界棒壘球總會的排名有何變動？

目前中華隊以4118分與墨西哥並列世界第2，距離第1名5756分的日本差了超過1600分，依照世界棒壘球總會的計分方式，在世界12強棒球賽奪冠可獲得1380分的積分，但肯定追不上與日本的差距；加上日本也打進四強可獲得積分，可確定的是中華隊即便奪冠仍無法撼動日本世界第1的地位。

目前闖入12強賽的4強隊伍即便奪冠，仍難以撼動日本的王位。 記者許正宏／攝影

12強其餘名次分別可得積分為：亞軍1102分、季軍1004分以及殿軍905分。在日本獨大只能爭第二的情況下，墨西哥因未打進複賽確定會跌出四強，中華隊則要力保第二，後面的追兵分別是以3941分排第4的委內瑞拉，以及第五名的美國3687分，三國之間差距並不大。

根據可能的各種結果，委內瑞拉只要至少拿到亞軍而中華隊僅拿第四、就有機會獨居第二；至於美國則一定要奪冠且中華隊排第四，才有可能升至第二；而中華隊只要最終排名勝過委內瑞拉與美國，就能確保排在第二。

因此本屆12強賽事的4強戰況，可能將直接影響日本以外的3隊世界排名，同時有可能與2028奧運資格息息相關。

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