12強賽／吳俊偉對古巴「關門」 1球種軌跡嚇傻眾人：根本魔球

中華隊在世界12強棒球賽B組預賽取得4勝1敗的戰績，晉級4強複賽。有網友看到中華隊的守護神「小黑」吳俊偉，在昨（18）日對古巴一戰進行關門任務時，投出一顆讓人相當驚艷的變速球，訝異地直呼「噁心到不行」，其他網友也大讚「真的是魔球」。

原PO在Threads發文表示，昨天早上才聽到吳俊偉令人心疼地說出「不看好我們的人，現在可以回來看我們了嗎？」，晚上就看到中華對古巴之戰中，吳俊偉在9局上半上場「關門」，還投出一顆軌跡「噁心到不行」、進本壘板前不只減速，還忽然往外拐出去的變速球，讓他嗨到不行，還喊話所有球迷「大家全部都給我來看！他是我們兄弟的Closer，吳俊偉」。

不少人也認同這顆球投得漂亮，「這球真的超噁，貼著本壘板進來，最後一刻才往外竄，不打又覺得會被拉掉」、「漂亮到噁心」、「這顆昨天看到，真的超猛，這軌跡…」、「那顆變化球真的是有夠變態」、「這球真的魔球，賽季沒看過這顆橫移那麼猛的」、「中華隊這次預賽最噁心的球種之一，另外一個是林凱威的滑球」、「這顆真的超扯，伸卡變速」、「我以為這麼鬼的軌跡，只有大聯盟選手才投得出來」、「這顆猛到以為紅燈右轉」。

還有球迷留言為吳俊偉鼓勵加油，「希望他一直這麼有自信的投下去」、「超帥的啦小黑」、「他真的很扯，之前還有一段時間甚至低潮到下去二軍整年了，現在又回來，甚至更進化，從中繼投手變終結者，現在是中華隊的終結者」、「這球真的很讚，小黑經過這次國際賽他一定會成長的」。

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