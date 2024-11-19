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12強賽／官方大讚陳冠偉極品指叉 連大聯盟記者都佩服

聯合新聞網／ 綜合報導
陳冠偉的指叉球獲得12強官方與大聯盟記者摩洛西的好評。 中央社
陳冠偉的指叉球獲得12強官方與大聯盟記者摩洛西的好評。 中央社

中華隊在世界12強順利晉級複賽，昨天2比0完封古巴後，預賽收下4勝1敗，合計5場比賽只失掉10分，整體投手表現優異，其中陳冠偉一手「極品指叉球」不只登上12強官方《X》，連大聯盟記者摩洛西（John Morosi）都特別發文稱讚。

陳冠偉昨天對古巴中繼1.2局，僅被擊出1支安打，投出3次三振，其中三振達克（Yadir Drake）的指叉球特別被官方分享，寫道：「誇張的一球」。

另外，大聯盟記者摩洛西也特別發文，稱讚陳冠偉的指叉球是他在本屆賽會中，看過最好的武器球之一。本屆預賽陳冠偉出賽4場，投了3.1局，只被南韓隊的羅承曄打在牆頭的爭議全壘打失掉1分，另外送出6次三振，防禦率2.70，是中華隊本屆「鐵牛棚」的要角。

世界棒球12強 中華隊 陳冠偉

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