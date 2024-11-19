12強賽／官方大讚陳冠偉極品指叉 連大聯盟記者都佩服

世界12強的預賽已經全部結束，最終B組由日本和中華隊雙雙挺進複賽，將在今天一起飛往東京。不過班機是由WBSC安排，日本、台灣、澳洲國家隊選手都只分配到12個商務艙，剩餘的還有豪華經濟艙、經濟艙，中華隊將由年紀最輕的7名選手搭經濟艙，曾頌恩最後以一天之差和豪經艙錯過，拱手讓給大他一天的鐵捕戴培峰。

2024-11-19 09:55