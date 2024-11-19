12強賽／近一週網路聲量逾13萬！熱門關鍵字盤點中華隊2連勝亮點球員

第三屆世界棒球12強賽B組預賽13日開打，賽前被日本媒體評比整體戰力排在12隊倒數第二的中華隊，靠著選手關鍵時刻投打有效發揮，在台北大巨蛋接連戰勝宿敵韓國、中南美洲勁旅多明尼加，奪下2連勝朝前進東京複賽繼續努力。今（15）日是中華隊休兵日，大家喘口氣之餘，《網路溫度計DailyView》帶大家回顧前2戰中華隊勝利功臣，哪些亮點球員值得關注，一起來看看吧！

中華隊主場出賽全民一起挺台灣 12強賽近一週討論聲量破13萬

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「世界棒球12強賽」近一週（日期：2024/11/08～2024/11/14）網路聲量趨勢變化，討論聲量高達137,986筆，本屆B組預賽13日開打，除日本、澳洲先在名古屋巨蛋完成首場賽事，於昨（14）日飛抵台灣繼續參賽，中華隊、韓國、古巴和多明尼加首戰都在台灣舉行，4隊在台灣訓練多日，11月10日透過官辦熱身賽進行最後調整，一日4場比賽讓球迷窺見各隊備戰進度，當日累積14,883筆網路聲量。

中華隊13日晚間6時30分進行B組預賽首戰，對上宿敵韓國的關鍵戰役吸引34,528名觀眾進場挺台灣，全隊2局下靠著陳晨威、陳傑憲兩支全壘打灌進6分奠定勝基，終場以6比3奪下首勝，網路討論聲量隨著中華隊熱戰快速飆升，當日衝高到41,140筆。14日中華隊第2戰遭遇打敗古巴同樣首戰獲勝的多明尼加，在先發黃子鵬「完美6局」主投帶動下，投手群徹底壓制對方堅強打線，最後以2比1險勝多明尼加，台灣好手連勝韓、多兩隊拿下2連勝，帶動網路討論熱度，單日聲量總計47,541筆成為近一週最高峰。

台灣致勝功臣全登「關鍵字」 一覽中華隊2連勝亮點球員

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

觀察「世界棒球12強賽」近2日網路熱門關鍵字（日期：2024/11/13～2024/11/14）可見中華隊多位選手出現在其中，包括「陳傑憲、陳晨威、黃子鵬、林昱珉、江坤宇、林立、林家正、李凱威、曾頌恩、潘傑楷」，以及「吳俊偉、林安可、陳冠宇、朱育賢、張奕、陳冠偉、林凱威、莊昕諺、郭俊麟、王志煊、邱智呈」等人。成為中華隊交手韓國、多明尼加致勝關鍵的球員全部入列，幾位重要時刻發揮戰力的選手也成為網友高度聚焦對象。

#陳傑憲

一掃熱身賽的低潮，「台灣隊長」陳傑憲前2戰繳出7打數5安打，打擊率0.714的火燙表現，尤其對戰韓國，補上2分砲擴大中華隊領先優勢，完全展現擔任本屆12強中華隊隊長的價值。

#陳晨威

對戰韓國的2局下，滿壘局面逮中對方先發投手高永表投出的第1球，一棒敲出滿貫砲幫助中華隊4比0首開紀錄，成為首戰致勝功臣。對戰多明尼加在8局下敲出安打，隨後靠著林立高飛犧牲打跑回第2分，成為中華隊2比1獲勝關鍵分。

#黃子鵬

面對多明尼加的強悍打線，黃子鵬僅在第1局投出1個保送，他完成6局投球沒被敲出半支安打，過程中一度連續解決16名打者。第7局因腿部抽筋提早退場，不過繳出完美6局表現，成為中華隊從超級投手戰當中勝出關鍵。

#林昱珉

對決韓國職棒全明星打線，21歲小將林昱珉先發主投4.2局失2分，只被打出2支安打有效壓制韓國隊打者，是中華隊首戰能夠獲勝的重要角色，接下來比賽有望再度先發上陣，幫助球隊奪取勝利。

#江坤宇

兩戰鎮守游擊大關滴水不漏，成為中華隊投手最堅強後盾，「小可愛」江坤宇埋伏第9棒，面對多明尼加投手威能帝敲出驚天陽春砲，成為致勝功臣的他，賽後謙虛表示這一轟「要感謝的人太多了」。

#林立

首戰接續陳晨威滿貫砲氣勢打出二壘安打，才有後續陳傑憲靠著全壘打將他送回家得分，擴大中華隊領先優勢。面對多明尼加8局下，中華隊1比0領先時，巧妙控制球棒擊成右外野深遠飛球，送回三壘跑者陳晨威打下第2分，連兩場串聯球隊攻勢，成為中華隊勝利不可或缺要角。

#林家正

兩場比賽擔任先發捕手，雖然打擊吞下全隊最多3次三振，不過引導投手有功，透過靈活配球壓制對方打者，瓦解一波波攻勢，成為不少球迷公認隱藏功臣。

#李凱威

鎮守二壘在第一戰2局下敲出延續攻勢安打，才能出現後續的滿貫砲，第二戰6局下上演金手套等級飛撲美技，幫助黃子鵬沒收多明尼加首安，低調扮演中華隊獲勝要角。

#潘傑楷

本屆中華隊唯一正選三壘手，守備穩定性卻成為賽前球迷認為最不安因素，前兩戰處理來球都能成功抓下出局數，打擊方面一共敲出3支安打，成為全隊次多打者，展現備受教練團期待的攻擊實力。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年11月08日至2024年11月14日、2024年11月13日至2024年11月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『世界棒球12強賽』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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