12強賽／吉力吉撈對澳霸氣開轟引討論 網：像「北斗神拳」

世界12強棒球賽預賽落幕，中華隊以4勝1敗戰機成功晉級複賽。而在17日對上澳洲的晉級之戰中，9局上半吉力吉撈・鞏冠轟出三分砲，再度給予澳洲重擊。他從揮棒到跑回本壘的一系列動作影片也被網友瘋傳，台日網友都稱他像是「北斗神拳」。

中華隊在9局上半，換上代打的吉力吉撈・鞏冠，面對2好3壞的局面，他一棒將球轟出全壘打牆外，讓所有球迷為之振奮，而吉力吉撈・鞏冠在擊球後直接演出「確信步」加超浮誇甩棒，並向隊友們高舉雙手示意。

不僅如此，吉力吉撈・鞏冠跑壘的過程中雙手用力指向本壘板，對著隊友一陣鼓噪。一系列霸氣舉動在網路瘋傳，網友紛紛留言稱他「怪力男」、「北斗神拳」。吉力吉撈・鞏冠賽後接受訪問時透露，因為上場機會不多，所以他需要隨時都做好準備。

吉力吉撈・鞏冠之前就因名字受到日本播報員注意，甚至在他出場時各家電視台出現不同唸法，還登上日本網路的熱搜排行榜，連日本網友都覺得這樣的名字像是動漫人物，「聽起來像是北斗神拳中的角色」，不過本人則表示，自己知道名字被討論，不過不太理解哪裡難唸。

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