快訊

內湖傳槍響！假投資詐騙5千萬車手拒檢駕車衝撞 警開11槍抓2人

iPhone 17 Air薄度曝！將成史上最薄iPhone 配台積電新晶片效能更高

留不住！北市和平新生天橋今開拆 30天完成封橋拆除作業

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／吉力吉撈對澳霸氣開轟引討論 網：像「北斗神拳」

聯合新聞網／ 綜合報導
吉力吉撈・鞏冠代在面對澳洲一戰代打敲出三分砲，上演霸氣甩棒與跑壘。 中央社
吉力吉撈・鞏冠代在面對澳洲一戰代打敲出三分砲，上演霸氣甩棒與跑壘。 中央社

世界12強棒球賽預賽落幕，中華隊以4勝1敗戰機成功晉級複賽。而在17日對上澳洲的晉級之戰中，9局上半吉力吉撈・鞏冠轟出三分砲，再度給予澳洲重擊。他從揮棒到跑回本壘的一系列動作影片也被網友瘋傳，台日網友都稱他像是「北斗神拳」。

中華隊在9局上半，換上代打的吉力吉撈・鞏冠，面對2好3壞的局面，他一棒將球轟出全壘打牆外，讓所有球迷為之振奮，而吉力吉撈・鞏冠在擊球後直接演出「確信步」加超浮誇甩棒，並向隊友們高舉雙手示意。

不僅如此，吉力吉撈・鞏冠跑壘的過程中雙手用力指向本壘板，對著隊友一陣鼓噪。一系列霸氣舉動在網路瘋傳，網友紛紛留言稱他「怪力男」、「北斗神拳」。吉力吉撈・鞏冠賽後接受訪問時透露，因為上場機會不多，所以他需要隨時都做好準備。

吉力吉撈・鞏冠之前就因名字受到日本播報員注意，甚至在他出場時各家電視台出現不同唸法，還登上日本網路的熱搜排行榜，連日本網友都覺得這樣的名字像是動漫人物，「聽起來像是北斗神拳中的角色」，不過本人則表示，自己知道名字被討論，不過不太理解哪裡難唸。

世界棒球12強 中華隊 吉力吉撈

相關新聞

12強／中華隊飛東京「最年輕7人」搭經濟艙！曾頌恩差1天飲恨

世界12強的預賽已經全部結束，最終B組由日本和中華隊雙雙挺進複賽，將在今天一起飛往東京。不過班機是由WBSC安排，日本、台灣、澳洲國家隊選手都只分配到12個商務艙，剩餘的還有豪華經濟艙、經濟艙，中華隊將由年紀最輕的7名選手搭經濟艙，曾頌恩最後以一天之差和豪經艙錯過，拱手讓給大他一天的鐵捕戴培峰。

12強賽／中華隊啟程東京 張廖萬堅致贈20萬加菜金

2024年第3屆世界棒球12強賽我國代表隊於今天上午啟程前往日本東京，教育部次長張廖萬堅及體育署署長鄭世忠前往機場送機及...

12強賽／吉力吉撈對澳霸氣開轟引討論 網：像「北斗神拳」

世界12強棒球賽預賽落幕，中華隊以4勝1敗戰機成功晉級複賽。而在17日對上澳洲的晉級之戰中，9局上半吉力吉撈・鞏冠轟出三分砲，再度給予澳洲重擊。他從揮棒到跑回本壘的一系列動作影片也被網友瘋傳，台日網友

12強賽／中華7投聯手 一級國際賽史上首次完封古巴

中華隊昨天在世界十二強棒球賽Ｂ組預賽最後一戰，全場動用七名投手，只被古巴隊揮出四支安打，一路封鎖對方攻勢，終場以二比○獲...

12強賽／中華戰古巴場邊學生「1行為」嚇到眾人…連日本主播也無言

「紅色閃電」古巴隊昨晚在12強比賽中遭中華隊投手群完封，全場只出現4支安打，終場以以0：2落敗。不過在過程中，有一幕不可思議的場邊畫面引起熱議，連日本主播都驚呆了。

12強賽／中華隊前進東京帶動棒球熱 ８成球迷願掏錢買周邊商品

2024年世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier 12）於11月10日展開為期15天的精彩賽事，日前中華隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。