12強／中華隊飛東京「最年輕7人」搭經濟艙！曾頌恩差1天飲恨

世界12強的預賽已經全部結束，最終B組由日本和中華隊雙雙挺進複賽，將在今天一起飛往東京。不過班機是由WBSC安排，日本、台灣、澳洲國家隊選手都只分配到12個商務艙，剩餘的還有豪華經濟艙、經濟艙，中華隊將由年紀最輕的7名選手搭經濟艙，曾頌恩最後以一天之差和豪經艙錯過，拱手讓給大他一天的鐵捕戴培峰。

根據富邦悍將IG「fubon_guardians_official」影片分享，因為本次大會WBSC包機限制，除了商務艙給教練團外，白金(豪經艙)與經濟艙是由年紀排序，因此中華隊有7位年輕的選手要坐經濟艙，其中重砲手曾頌恩的生日為2000年1月8日，以一天之差把位子讓給了2000年1月7日出生，只大他一天的捕手戴培峰。

曾頌恩無奈表示，知道由最年輕的7人坐經濟艙的時候，他就在那邊算大家生日，結果一旁的戴培峰馬上喊出「謝謝喔！」，讓他瞬間從天堂掉到地獄，也直呼自己根本是「經濟艙老鳥」，也哀號「怎麼不是按照體型分配」。

反觀成功搭上白金（豪經艙）的戴培峰則開心的說「耶耶耶！我是最後一個」，並開玩笑表示「曾頌恩活該，因為他不是1月7日，這就是命」。

另外外界好奇為什麼澳洲沒有進複賽還要搭機去日本，因為澳洲原先在日本練球，預賽結束後，原本就訂好先飛往日本，再回澳洲，因此會和日本、台灣選手一起搭飛機。

另外和曾頌恩一起搭經濟艙的還有隊友24歲的張政禹(2000年6月8日)、24歲的江坤宇(2000年7月4日)、24歲的莊昕諺(2000年10月19日)、23歲的邱智呈(2000年11月26日)、23歲的王志煊(2001年9月5日)以及21歲的林昱珉(2003年7月12日)，曾頌恩也笑說，如果古林(2000年6月12日)有打，那就換他搭經濟艙，我會跟他說謝謝。

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