12強賽／中華戰古巴場邊學生「1行為」嚇到眾人…連日本主播也無言

「紅色閃電」古巴隊昨晚在12強比賽中遭中華隊投手群完封，全場只出現4支安打，終場以以0：2落敗。不過在過程中，有一幕不可思議的場邊畫面引起熱議，連日本主播都驚呆了。

根據愛爾達YouTube的轉播畫面，古巴和中華隊在3局下半，輪到中華隊打擊，2壘上有跑者，球迷正在興奮唱著「台灣尚勇」嗆司曲，這時導播畫面帶到了有2名就讀北市國小的學生在場邊寫作業，對場上的緊張情況似乎不為所動，和熱情球迷應援形成極大的對比。

愛爾達的主播見這一幕也開玩笑地說「放下你的作業，嗨起來」。日本富士電視台主播熊谷龍一看到畫面也驚呆「這個難道是在做作業嗎？」

有網友也把畫面轉到社群平台threads上，至今已經有1.3萬人按讚，不少人留言表示「大巨蛋圖書館是嗎？我不允許欸」、「超好笑，重點導播還帶兩次」、「這樣真的寫得出來嗎？」，也有人認為「貴賓席的爸媽這樣子真的令人錯亂；您的孩子到現場看球了就好好享受比賽就好；人生再努力沒有差這三個小時」。

12強預賽日本隊在B組5戰全勝、中華隊4勝1敗，兩隊晉級四強，接著是南韓隊3勝2敗，澳洲隊、多明尼加隊、古巴隊都是1勝4敗。古巴總教練強森（Armando Jhonson）賽後坦言，表現的和預期成績不太一樣。也表示大巨蛋的觀眾真的很熱情，這對中華隊提升士氣很重要。

中華隊在世界12強棒球賽預賽最後一戰，以2：0擊敗「紅色閃電」古巴隊，賽後球員在場中相互擊掌慶賀。記者侯永全／攝影

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