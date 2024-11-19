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12強賽／投手群數據超凶 防禦率12隊最強

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中華隊在世界12強棒球賽預賽最後一戰，以2：0擊敗「紅色閃電」古巴隊，賽後球員在場中相互擊掌慶賀。記者侯永全／攝影
中華隊在世界12強棒球賽預賽最後一戰，以2：0擊敗「紅色閃電」古巴隊，賽後球員在場中相互擊掌慶賀。記者侯永全／攝影

中華隊在世界十二強棒球賽預賽豪取四勝，投手表現功不可沒，團隊防禦率一點八○為十二隊最佳，讓外界大大跌破眼鏡，投手群究竟是搭上灰姑娘的南瓜馬車，或是有施了其他魔法，總教練曾豪駒賽後也坦言，投手確實出乎意料。

由於對晉級情勢已無影響，中華隊昨天以投手車輪戰應戰，七任投手聯手完封古巴隊，讓本屆本就強勢的投手數據更加凶悍。

預賽五戰落幕，中華隊投手合計四十五局僅被敲廿七支安打、責失九分，賞出四十七次三振，防禦率一點八○排名十二隊最優，而晉級複賽的四隊，正好就是團隊防禦率前四的隊伍，顯示投手戰力與本屆戰情環環相扣。

中華隊四位先發投手林昱珉黃子鵬陳柏清郭俊麟都在各自任務局數內咬住戰局，牛棚也有多位關鍵角色，陳冠宇、莊昕諺、吳俊偉、張奕等人都在自己的定位上成功把關任務，合力支撐起中華隊的預賽精采戰績。

曾豪駒表示，投手表現確實出乎意料，他歸功於選手相信自己做到，才有這樣的好成績。投手教練林岳平對於投手群的好表現，則是低調回應「比賽還沒結束」。

包括昨天面對古巴隊在內，黃子鵬在預賽兩場先發，合計七點一局未被敲安、無失分，預期將在複賽再扛一場先發。對於接下來的戰役，黃子鵬強調，臨場應變比較重要，也會做好隨時上場的準備。

世界棒球12強 吳俊偉 曾豪駒 林岳平 林昱珉 郭俊麟 陳冠宇 陳柏清 黃子鵬

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