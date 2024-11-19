12強賽／投手群數據超凶 防禦率12隊最強

中華隊在世界十二強棒球賽預賽豪取四勝，投手表現功不可沒，團隊防禦率一點八○為十二隊最佳，讓外界大大跌破眼鏡，投手群究竟是搭上灰姑娘的南瓜馬車，或是有施了其他魔法，總教練曾豪駒賽後也坦言，投手確實出乎意料。

由於對晉級情勢已無影響，中華隊昨天以投手車輪戰應戰，七任投手聯手完封古巴隊，讓本屆本就強勢的投手數據更加凶悍。

預賽五戰落幕，中華隊投手合計四十五局僅被敲廿七支安打、責失九分，賞出四十七次三振，防禦率一點八○排名十二隊最優，而晉級複賽的四隊，正好就是團隊防禦率前四的隊伍，顯示投手戰力與本屆戰情環環相扣。

中華隊四位先發投手林昱珉、黃子鵬、陳柏清、郭俊麟都在各自任務局數內咬住戰局，牛棚也有多位關鍵角色，陳冠宇、莊昕諺、吳俊偉、張奕等人都在自己的定位上成功把關任務，合力支撐起中華隊的預賽精采戰績。

曾豪駒表示，投手表現確實出乎意料，他歸功於選手相信自己做到，才有這樣的好成績。投手教練林岳平對於投手群的好表現，則是低調回應「比賽還沒結束」。

包括昨天面對古巴隊在內，黃子鵬在預賽兩場先發，合計七點一局未被敲安、無失分，預期將在複賽再扛一場先發。對於接下來的戰役，黃子鵬強調，臨場應變比較重要，也會做好隨時上場的準備。

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