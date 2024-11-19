12強賽／中華7投聯手 史上首次完封古巴

中華隊昨擊敗「紅色閃電」古巴隊，賽後與中職會長蔡其昌（前排右七）、體育署長鄭世忠（前排右五）等人，在「就一起 前進東京」布條前開心合影。記者侯永全／攝影 中華隊昨天在世界十二強棒球賽Ｂ組預賽最後一戰，全場動用七名投手，只被古巴隊揮出四支安打，一路封鎖對方攻勢，終場以二比○獲勝；這是中華隊在歷年一級國際賽，包括世界棒球經典賽、奧運、十二強賽，史上首次完封勝「紅色閃電」，創下空前紀錄。中華隊今天將搭機前往日本打複賽。

「台古大戰」吸引近三萬一千名球迷湧進台北大巨蛋，中華隊預賽五戰合計超過十五萬人次進場，中華隊總教練曾豪駒表示，預賽最後一戰，仍有這麼多球迷進場加油，吶喊、鼓勵全隊，非常感謝他們。

曾豪駒說：「古巴是強勁對手，形成低比分的比賽，守備和投手壓制力非常重要。」

中華隊首次前進十二強賽四強，曾豪駒也強調，從現在開始進入下一個階段，會帶著球迷的期待，慢慢打出一場又一場精采的比賽。

Ｂ組已在前天確定由日本隊取得分組第一、中華隊分組第二，兩張晉級門票產生，中華隊昨天「消化試合」打線大搬風，讓前幾場較少出賽的選手上場磨刀，投手也以車輪戰應戰。

中華隊打線在第三局岳東華保送後，靠吉力吉撈．鞏冠二壘打開張分數；第四局則是一保送、二安打形成滿壘，包括戴培峰打向投手方向、跑出內野安打，張政禹二壘方向滾地球送回第二分，一路領先到比賽結束。

十二強預賽全部結束，日本隊昨天最後一戰以十一比三擊敗多明尼加隊，成為唯一五戰全勝的球隊，中華隊和Ａ組龍頭委內瑞拉隊都是四勝一敗，美國隊以三勝二敗晉級四強。

中華隊拚進四強已創隊史最佳紀錄，今天將搭機前往日本，後天複賽首戰在東京巨蛋對決委內瑞拉隊，接下來兩戰和美國隊、日本隊交手，爭取廿四日打進冠軍賽的機會。

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