12強賽／對古巴中繼1.2局奪勝投 王志煊不再只能投左打

中央社／ 台北18日電
王志煊。中央社
王志煊。中央社

世界12強棒球賽台灣隊左手側投王志煊今天對古巴中繼登板，有了之前捷克交流賽經驗，把右打當左打面對、心態很正向，投1.2局無失分，台灣以2比0拿勝，王志煊是勝投。

12強棒球賽台灣隊投手王志煊賽前定位是拆彈和對付左打者，今天賽前在對日本比賽有中繼登板，面對1人次左打、投出三振。

台灣隊今天與古巴交手，台灣隊先發投手黃子鵬投1.1局退場，王志煊2局上1人出局登板，被首名右打者馬丁尼茲（Ariel Martinez）敲出深遠二壘打，三振下一棒右打者，接著讓左打敲出三壘方向界外飛球出局。

王志煊3局上續投也讓古巴隊3上3下，總計投1.2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，奪下勝投。

王志煊笑說，備戰12強賽前與捷克交流賽，當時面對右打被打得很慘，今天被首名打者敲出深遠安打，一開始還想說「完了、又是右打」，感覺只有切到球卻飛很遠，但因為有之前的經驗，狀況不好的時候想法需要更好，不要一直往負面的方向去，要保持正能量。

王志煊不再只能對左打，今天登板6人次有4名右打者，他笑說，把每名打者都當作左打者，不管怎麼樣，想辦法完成教練團交代的工作，學長也虧他「很強運」。

王志煊表示，此次情蒐提供詳盡資料，投手群與教練團也有默契，賽前不被看好，大家也有一定壓力，可以扛住壓力很不簡單，「投手群就像大隊接力，一棒接一棒，我們有很好的默契。」

世界棒球12強 王志煊 黃子鵬

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