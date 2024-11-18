12強賽／首輪被淘汰 韓職遭酸井底之蛙

韓國隊今天在世界12強棒球賽以5比2擊敗澳洲，但3勝2敗遭淘汰的戰績讓選手們笑不出來。韓媒指出，韓國職棒近年入場觀賽人次雖創紀錄，但實際上已失去國際競爭力，淪為「井底之蛙」。

在日本、台灣17日雙雙拿下勝利，準備前往東京巨蛋，確定已淘汰的韓國與澳洲今天進行最後一場比賽，雖然韓國選手不屈不撓的以5比2拿下勝利，但仍遭到國內輿論批評。

除教練調度能力不足外，元兌仁、孫周永等主力選手因傷缺賽，確實讓這次先發陣容比預想得更弱，但部分意見認為，帶著「世代交替」任務，以年輕選手為主組成的隊伍實力，可以看出目前韓國職棒整體水準下降。

韓媒報導，雖然韓職今年首次達到突破1000萬人次進場觀賽紀錄，國內棒球熱潮達到高點，實際上球員們的國際競爭力已經不如從前，再用過去的輝煌來看國際賽事，可說是「井底之蛙」。

總教練柳仲逸在全部比賽結束後坦言隊伍確實存在許多問題，尚待一一改進。但他仍認為許多年輕選手在這次賽中都表現不俗，希望下次上場能更適應、做得更好，並放眼2026年世界棒球經典賽，會盡力完善隊伍，以求屆時能有好表現。

在首戰對上台灣，被韓媒視為「實際上的亞軍賽」中給出6失分的側投高永表至今仍對當天比賽感到遺憾，在表示很高興能贏得最後一場比賽同時，提及「如果在第一場比賽中能表現得更好就好了」，並再次向韓國球迷致歉。

在這次預賽中最受矚目、被稱為「韓國大谷翔平」的韓國球星金倒永也在賽後向媒體表示，經過這次預賽經驗，往後對所有國際賽事都會咬牙面對，「反而是很好的契機」，對這次預賽結果感到遺憾的同時展現積極態度。

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