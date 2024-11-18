聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／中華隊5戰觀眾破15萬人次 主場優勢成最強後盾
世界12強棒球賽中華隊今天以2比0擊敗古巴隊，B組預賽戰績4勝1敗、分組第2晉級4強複賽，本屆5場台北大巨蛋中華隊賽事，合計吸引15萬4888名觀眾入場，主場優勢成為中華隊最強後盾。
12強賽中華隊B組預賽依序擊敗韓國、多明尼加，雖然以1比3不敵日本，但昨天日本擊敗古巴、中華以11比3擊敗澳洲後，日本、中華提前確定取得晉級4強複賽門票。
中華隊今天與古巴繼續在台北大巨蛋交手，雖然無關晉級，但也湧入3萬924名觀眾入場，主場觀眾十分捧場，中華隊5場賽事，除了與多明尼加比賽進場人數2萬388人外，其餘4戰觀眾人數都破3萬人，5戰合計15萬4888名觀眾入場。
中華隊今天3局下突破古巴隊先發投手耶拉（Yoennis Yera），岳東華選到四壞保送上壘，2人出局後吉力吉撈．鞏冠二壘打送回第1分，4局下曾頌恩保送上壘，潘傑楷、戴培峰接連安打，靠著張政禹滾地球送回第2分。
中華隊採投手車輪戰，低肩側投手黃子鵬先發，開賽連抓4個出局數，投1.1局無失分退場，中華隊啟動牛棚，王志煊、陳冠偉、黃恩賜、林凱威、陳冠宇、吳俊偉依序登板，投手群合計僅被敲出4支安打、無失分，替球隊守住勝利。
中華隊預計明天出發赴日本東京，4強複賽21日開打，中華隊依序與委內瑞拉、美國、日本交手，力拚再刷新隊史最佳成績紀錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言