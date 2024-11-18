12強賽／中華隊5戰觀眾破15萬人次 主場優勢成最強後盾

世界12強棒球賽中華隊今天以2比0擊敗古巴隊，B組預賽戰績4勝1敗、分組第2晉級4強複賽，本屆5場台北大巨蛋中華隊賽事，合計吸引15萬4888名觀眾入場，主場優勢成為中華隊最強後盾。

12強賽中華隊B組預賽依序擊敗韓國、多明尼加，雖然以1比3不敵日本，但昨天日本擊敗古巴、中華以11比3擊敗澳洲後，日本、中華提前確定取得晉級4強複賽門票。

中華隊今天與古巴繼續在台北大巨蛋交手，雖然無關晉級，但也湧入3萬924名觀眾入場，主場觀眾十分捧場，中華隊5場賽事，除了與多明尼加比賽進場人數2萬388人外，其餘4戰觀眾人數都破3萬人，5戰合計15萬4888名觀眾入場。

中華隊今天3局下突破古巴隊先發投手耶拉（Yoennis Yera），岳東華選到四壞保送上壘，2人出局後吉力吉撈．鞏冠二壘打送回第1分，4局下曾頌恩保送上壘，潘傑楷、戴培峰接連安打，靠著張政禹滾地球送回第2分。

中華隊採投手車輪戰，低肩側投手黃子鵬先發，開賽連抓4個出局數，投1.1局無失分退場，中華隊啟動牛棚，王志煊、陳冠偉、黃恩賜、林凱威、陳冠宇、吳俊偉依序登板，投手群合計僅被敲出4支安打、無失分，替球隊守住勝利。

中華隊預計明天出發赴日本東京，4強複賽21日開打，中華隊依序與委內瑞拉、美國、日本交手，力拚再刷新隊史最佳成績紀錄。

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