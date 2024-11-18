快訊

12強Live／中華隊投手車輪戰壓制古巴 5局打完2：0領先

12強賽／「A4情蒐」引熱議 彭政閔：製造「笑」果

中央社／ 台北18日電
擷圖自網友畫面。
擷圖自網友畫面。

12強棒球賽台灣隊昨天與澳洲比賽，打擊準備區中彭政閔拿著「A4情蒐資料」跟打者討論引起熱議，彭政閔笑說製造「笑」果也不錯，認為現在跟以往已不能同日而語，情蒐資料更仔細。

世界12強棒球賽台灣隊昨天與澳洲比賽打線發揮，團隊敲出15支安打，包括林立、吉力吉撈．鞏冠都開轟，終場以11比3搶勝，也確定搶下4強複賽門票、前進東京。

台灣隊打擊教練彭政閔時不時拿出「A4情蒐資料」與打者討論的畫面被鏡頭捕捉，球迷發揮創意笑稱，那個畫面很像在討論要訂什麼飲料，也提到資料上的字好像有配合彭政閔老花眼特別放大。

彭政閔今天賽前受訪表示，有看到球迷討論，「網友滿有才的」，但也不錯，為比賽過程中緊張的氣氛增加「笑」果，也提到自己確實有點老花，剛好昨天忘記戴眼鏡來，所以紙張都要配合他、拿的比較遠。

彭政閔解釋，目前應該除了美職大聯盟比賽，休息區都不能出現3C產品，被問起要在紙張上呈現什麼資訊才能快速協助球員掌握情蒐應變，彭政閔則笑說，這是商業機密，但很多東西數據也沒辦法完整呈現，只能透過整合，想辦法最快時間找出最佳策略。

昨天被鏡頭捕捉到討論情蒐資料的「主講者」是打者林立，彭政閔表示，每個人注意到的投手和細節不一樣，當下就是林立有特別注意到，所以趕快把看到的東西分享出來。

彭政閔球員生涯國際賽經驗也很豐富，他表示現在的情蒐跟之前已經不能同日而語了，國際賽場碰上的對手，可能一生才對一次，現在有影像情蒐、數字數據，加上每一棒次上場打完之後獲得的資訊即時整合，才可以在攻擊上有好的掌握和發揮。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／中華隊專心看情搜資料畫面被瘋傳 網：像在訂飲料

12強賽／「林立補習班」開課？快速解讀情蒐資料減少不安定感

12強賽／3戰4轟都是驚喜 高國輝：期待每天都有新英雄

中職／中信兄弟與讀賣巨人合作 彭政閔領二軍教練團取經

相關新聞

12強賽／豪取4勝、防禦率1.80誰想得到？中華隊再擒古巴預賽完美收尾

中華隊飛往東京前的最後一戰，今天再以2：0擊敗「紅色閃電」古巴隊，在世界12強棒球賽預賽豪取4勝1敗、排名B組第二，團隊...

12強賽／東京4強賽賽程最後定案了 中華3戰全客場最不利

世界12強棒球賽B組預賽於今天結束，在兩個分組排名確定之後，於今天WBSC(世界棒壘協會)公布正式賽程，確定在日本東京巨蛋進行的四強超級循環賽，日本占有全部主場優勢，也是全部是晚場18時比賽，中華隊則

12強賽／陳偉殷慶幸「沒扯中華隊後腿」 有意願投入WBC資格賽

中華隊在世界12強棒球賽強勢挺進複賽，今天在預賽終戰對上古巴隊，賽前有貴客到，大聯盟級台灣左投陳偉殷現身中華隊休息室，對...

12強賽／中華隊教練優先商務艙 蔡其昌回應球迷「包機困難」

中華隊打進世界12強棒球賽四強，明天將前進東京，不少球迷搶不到機票，探詢有無加開班機的可能性，中華職棒會長蔡其昌今天表示...

12強賽／始終相信「來年擊敗日本」不是夢話 陳冠宇：真的有機會！

中華隊前進世界12強棒球賽複賽，也為自己爭取到同一屆賽會內兩度挑戰大魔王日本隊的機會，陳冠宇先前一席「來年有機會擊敗全日...

12強賽／陳傑憲打擊率5成71大會第2 上壘率6成67更是榜首

世界12強棒球賽今天進行B組預賽最後3戰，中華隊晚上6點半在台北大巨蛋對決古巴，陳傑憲目前打擊率達5成71，在大會打擊率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。