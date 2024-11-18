12強賽／WBSC給冠軍150萬美元獎金 中華晉4強團隊至少35萬美元
世界12強棒球賽中華代表隊順利挺進4強，依照國光獎章規定，只要打進前3名每名球員至少可獲新台幣300萬元獎金；而根據WBSC規定，打進4強球隊至少可分得新台幣1137萬元獎金。
根據體育署國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，世界12強棒球賽為一等二級賽事，奪冠每名球員可獲得700萬元、亞軍500萬元、季軍則等同亞運金牌的300萬元，第4名沒有獎金。
體育署長鄭世忠表示，國光獎金制度適用於所有項目賽事，目的就是鼓勵選手努力爭取最佳成績。鄭世忠也說，明天賽前的送機記者會，也會加發20萬元加菜金，給棒球代表隊成員。
除了台灣的國光獎金外，12強賽事主辦單位世界棒壘球總會（WBSC）也針對參賽國提供豐厚獎金，冠軍球隊可獲得150萬美元（約新台幣4872萬元）、亞軍75萬美元（約新台幣2436萬元）、季軍50萬美元（約新台幣1624萬元），第4名則是35萬美元（約新台幣1137萬元）。
第5名可獲得30萬美元（約新台幣974萬元）、第6名拿25萬美元（約新台幣812萬元）、第7到12名各可獲18萬美元（約新台幣585萬元），只要參賽就有獎金。
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