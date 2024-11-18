12強賽／東京4強賽賽程最後定案了 中華3戰全客場最不利

世界12強棒球賽B組預賽於今天結束，在兩個分組排名確定之後，於今天WBSC(世界棒壘協會)公布正式賽程，確定在日本東京巨蛋進行的四強超級循環賽，日本占有全部主場優勢，也是全部是晚場18時比賽，中華隊則3場比賽全部都是客場，賽程最為不利，前兩天均是中午11時比賽，只有對日本才是晚場。

不過，中華隊沒有晚場接午場的比賽，美國及委內瑞拉則都有晚場接午場的比賽。

以下為台灣時間：（後為主場） 超級循環賽： 11/21 11:00 中華隊(B2) vs. 委內瑞拉(A1) 11/21 18:00 美國(A2) vs. 日本(B1) 11/22 11:00 中華(B2) vs. 美國(A2) 11/22 18:00 委內瑞拉(A1) vs. 日本(B1) 11/23 11:00 美國(A2) vs. 委內瑞拉(A1) 11/23 18:00 中華(B2) vs. 日本(B1) (註：預賽戰績不列入，重新計算) 季軍戰 11/24 11:00 循環賽排名第四 vs. 循環賽排名第三 冠軍戰 11/24 18:00 循環賽排名第二 vs. 循環賽排名第一

商品推薦