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12強賽／中華隊出發往日本東京 桃機19日水門禮送機

中央社／ 桃園機場18日電
中隊即將前進日本。圖／中華棒協提供
中隊即將前進日本。圖／中華棒協提供

中華晉級世界12強棒球賽複賽，教育部體育署今天表示，中華隊明天中午將與日本及澳洲隊搭機赴日本東京，機場公司也已做好規劃，將在航機後推時為選手航班灑水執行水門禮。

體育署表示，12強賽中華與日本同晉級複賽，由世界棒壘球總會（WBSC）統一安排，明天中華、日本，與另外一支球隊澳洲一同搭乘CI104華航包機飛往日本東京，但上午10時將先在桃園國際機場第二航廈出境大廳中央服務台後方空間，舉辦「12強送機記者會」，中華職棒會長蔡其昌也將出席。

桃園國際機場公司表示，已經接到交通部、教育部等單位通知選手出境訊息，將協調航空警察局、移民署及航空公司提供協助，明天選手搭乘的巴士於出境車道下車，完成報到後循專屬通道的6號門進入管制區候機。

機場公司說，將配合主辦單位舉辦歡送儀式，設立民眾加油區與媒體採訪區，維持航廈秩序與旅客動線。

機場公司指出，規劃會在第二航廈3樓報到大廳服務台後方舉行，並設立民眾加油區與媒體採訪區，以維持航廈的秩序與旅客動線，也請到場球迷配合相關規劃，以免造成旅客的不便。

另外，在停機坪的航機後推時，機場公司表示，將出動消防車為選手航班灑水執行水門禮，祝賀比賽順利圓滿。

世界12強棒球賽B組預賽13日在台灣與日本兩地開打，經過多日的賽程，晉級複賽隊伍確定，B組由日本及中華晉級，A組由委內瑞拉及美國晉級，複賽21日將在日本東京巨蛋開打，中華依序與委內瑞拉、美國、日本交手。

世界棒球12強

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