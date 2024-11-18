12強賽／林家正到底好在哪裡？高志綱剖析給了明確答案
中華隊拚進世界12強棒球賽四強，主戰捕手林家正增加投手安定感，整體表現獲得肯定；中華隊捕手教練高志綱表示，林家正是有經驗的選手，溝通很有一套，在小聯盟經常換隊面對不同投手，必須快速建立默契，有自己一套獨特方式。
中華隊從不被球迷看好，到提前搶下四強門票，明天將前進東京；高志綱認為全隊都渴望勝利，尤其年輕球員的衝勁讓人印象深刻，林家正、林立等人在場上的求勝慾望感染團隊，讓大家更團結。
他說：「林家正和投手群、教練團默契不錯，不但完美執行策略，也徹底發揮情蒐資訊。」
高志綱還提到，本屆12強賽投手群的調度重點，就是希望所有人帶著最佳狀態上場，拿出品質最好的球數，一旦品質下滑，教練團會相信下一位登板的人，這次比賽操作十分明確。
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