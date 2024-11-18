12強賽／準備和羅戈、富藍戈硬碰硬 戴培峰：賽前互嗆成真

中華隊挺進世界12強棒球賽四強，明天將飛往日本，迎接21日在東京巨蛋開打的超級循環賽，富邦悍將隊捕手戴培峰將和隊友羅戈、富藍戈交手，他說：「12強賽開打前還互嗆，沒想到我們辦到了，很開心對決。」

中華隊21日首戰對手就是委內瑞拉隊，戴培峰說：「平常在隊上休息室，他們就坐在隔壁，對這兩人很了解，中華隊打者也很熟悉他們。」

戴培峰表示，進入中華隊後，開會也會提供意見，但羅戈、富藍戈對中華隊之戰不一定會出上場。

中華隊目前在B組預賽3勝1敗，今晚將在台北大巨蛋超過3萬名球迷前對戰古巴隊；戴培峰表示，這次比賽開打前，全隊都很有信心，自己是最早投入集訓的球員，覺得投手、野手落差不大，團隊氣氛不錯，隊友的狀況很好。

戴培峰表示，能夠前進東京不是容易的事，這次穿上中華隊球衣，看到滿場加油的球迷，都有充分感受。

商品推薦