快訊

12強Live／黃子鵬用16球解決4人退場 2局上中華0：0古巴

地牛翻身！高雄18:05發生規模3.8地震 6縣市有感

12強賽／準備和羅戈、富藍戈硬碰硬 戴培峰：賽前互嗆成真

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
戴培峰認為中華隊的團隊氣氛不錯。記者許正宏／攝影
戴培峰認為中華隊的團隊氣氛不錯。記者許正宏／攝影

中華隊挺進世界12強棒球賽四強，明天將飛往日本，迎接21日在東京巨蛋開打的超級循環賽，富邦悍將隊捕手戴培峰將和隊友羅戈、富藍戈交手，他說：「12強賽開打前還互嗆，沒想到我們辦到了，很開心對決。」

中華隊21日首戰對手就是委內瑞拉隊，戴培峰說：「平常在隊上休息室，他們就坐在隔壁，對這兩人很了解，中華隊打者也很熟悉他們。」

戴培峰表示，進入中華隊後，開會也會提供意見，但羅戈、富藍戈對中華隊之戰不一定會出上場。

中華隊目前在B組預賽3勝1敗，今晚將在台北大巨蛋超過3萬名球迷前對戰古巴隊；戴培峰表示，這次比賽開打前，全隊都很有信心，自己是最早投入集訓的球員，覺得投手、野手落差不大，團隊氣氛不錯，隊友的狀況很好。

戴培峰表示，能夠前進東京不是容易的事，這次穿上中華隊球衣，看到滿場加油的球迷，都有充分感受。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／3戰4轟都是驚喜 高國輝：期待每天都有新英雄

12強賽／今永曾說台灣應援聲像在工地 日本記者收到分貝警告

12強賽／台灣球迷一舉動 震撼日本球評：令人感動的一刻

12強賽／陳金鋒後第二人 戴培峰對日本開轟感謝情蒐

相關新聞

12強Live／黃子鵬用16球解決4人退場 2局上中華0：0古巴

中華隊昨天鎖定世界12強棒球賽複賽門票，今天與古巴隊之戰成為消化試合，先發打線排上3位捕手，林家正將以一壘手之姿出賽。

12強賽／中華隊教練優先商務艙 蔡其昌回應球迷「包機困難」

中華隊打進世界12強棒球賽四強，明天將前進東京，不少球迷搶不到機票，探詢有無加開班機的可能性，中華職棒會長蔡其昌今天表示...

12強賽／始終相信「來年擊敗日本」不是夢話 陳冠宇：真的有機會！

中華隊前進世界12強棒球賽複賽，也為自己爭取到同一屆賽會內兩度挑戰大魔王日本隊的機會，陳冠宇先前一席「來年有機會擊敗全日...

12強賽／陳傑憲打擊率5成71大會第2 上壘率6成67更是榜首

世界12強棒球賽今天進行B組預賽最後3戰，中華隊晚上6點半在台北大巨蛋對決古巴，陳傑憲目前打擊率達5成71，在大會打擊率...

12強賽／隱藏版台灣之光！政大東吳隨隊翻譯學生 專業又暖心

專業運動作家69er今天分享一則「另類台灣之光」：台灣最美的風景真的是人，他們是一群在這次12強賽擔任隨隊翻譯年輕人，包括政大、東吳大學生。

12強賽／林立開轟5安猛打、撈哥代打轟 中華隊轟下四強門票

世界12強棒球賽中華隊今天面對澳洲隊，曾頌恩敲出第四棒首安點燃攻勢，林立3分砲又是單場5安打，還有「撈哥」吉力吉撈．鞏冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。