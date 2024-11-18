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12強賽／該贏卻沒贏！韓教頭認了：不敵中華隊是淘汰主因

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓總教練柳仲逸。 中央社
南韓總教練柳仲逸。 中央社

南韓隊在世界12強棒球賽不敵中華隊和日本，雖另外3場都拿下勝利，仍無緣晉級複賽。南韓總教練柳仲逸今天受訪時坦言，因首戰沒贏「該贏的球隊」打亂計畫，對輸給中華隊感到遺憾。

據《韓聯社》報導，南韓確定被淘汰，預計19日下午返國。柳仲逸今天賽前受訪時提到，南韓隊中繼投手在本屆12強成長很多，今年球季已結束，希望他們明年在韓國職棒繼續成長。

報導指出，南韓原以晉級超級循環賽為目標，首戰卻不敵中華隊。柳仲逸對此感到遺憾，「沒能打贏該贏的隊伍，計畫被打亂。沒贏中華隊很可惜，最終是因輸給中華隊而被淘汰。」

為了提升南韓棒球競爭力，柳仲逸呼籲要更常進行代表隊集訓，「3月到11月職棒球季中徵招球員不簡單，但還是希望增加代表隊集訓的機會。」

世界棒球12強

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