12強賽／始終相信「來年擊敗日本」不是夢話 陳冠宇：真的有機會！

中華隊前進世界12強棒球賽複賽，也為自己爭取到同一屆賽會內兩度挑戰大魔王日本隊的機會，陳冠宇先前一席「來年有機會擊敗全日職一軍日本隊」的喊話，曾碰到酸言，但陳冠宇說自己始終相信，這批年輕中華隊值得期待，「我相信這不是夢話，而是真的有機會。」

陳冠宇日前出席28人名單放榜記者會時提到，雖然這次有幾位選手因傷無法出賽，但台灣很多學弟能力都越來越好，「以我們投手戰力完整的話，我覺得很有機會和日本比拚，我覺得在接下來幾年是很有機會去贏日職全一軍陣容。」新聞一出，釣出許多酸言酸語，像是「公元4000年嗎？」「夢裡什麼都有」「希望我孫子老了以後能看到」「學到日職的客套話了」。

中華隊在行前戰力不被看好，不僅各界唱衰，連日本媒體的戰力評比都把中華隊放在倒數第二，陳冠宇也知情，「日本可能一開始不是很看好我們會晉級，但我們就是做到了，只要有對戰就有機率，他們也不太敢輕敵。」

看這批中華隊，陳冠宇從不認為自己在說夢話，他坦言：「這次陣容沒到大家想像那麼好，但我覺得以我們現在可以打到五五波，接下來的複賽，還有未來幾年還有機會再和他們對戰，我相信這不是夢話，而是真的有機會。」

他說這次中華隊已把戰線延長，獲得第二次對戰的機會，「雖然這次在他們主場，難度一定會比在台灣更高，但可以對戰就有勝率，滿希望有機會可以贏下他們，而且我也在場。」

這趟與中華隊一起闖進四強，陳冠宇感觸很深，他說這是自己打國際賽這麼多年以來，第一次一級賽事打到四強，要感謝的人很多，包括有一顆巨蛋球場，讓中華隊可以在這個舞台上向世界證明，「我們不只球場好，球隊實力也很好，不管最後會走到哪裡，我們已經創造歷史，接下來也會繼續盡全力。」

具備旅日經驗的他，藉著這趟12強之旅重返日本，陳冠宇也透露，已有很多羅德隊友問說何時可以出去吃飯，「希望有機會可以在東京遇到他們，可以和他們敘敘舊，他們也覺得這次台灣實力真的滿厲害。」

商品推薦