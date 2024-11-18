12強賽／趙娟週第一次為韓國應援 在後台竟被「大哥」教訓了

南韓隊在世界12強棒球賽B組預賽3勝2敗，無緣晉級。不過南韓球迷應援方式及效果，讓許多台灣球迷相當驚艷。統一獅韓籍啦啦隊女神趙娟週也上傳Vlog影片，回顧人生第一次跳12強的畫面。

本屆B組預賽除了中華隊主場和日韓大戰，其他賽事都在天母球場進行，主辦方邀請多位韓籍啦啦隊為南韓賽事應援，包含趙娟週、台鋼雄鷹隊安芝儇、富邦悍將隊南珉貞及李皓禎。

片中趙娟週在後台與「大哥」李皓禎有趣互動，由於李晧禎忙於化妝，趙娟週卻是一直說話，結果李皓禎說，「妳能不能不要跟我說話！」，趙娟週仍是一直說話，讓李皓禎差點想拿東西教訓她。

南韓第2戰與古巴隊交手，趙娟週賽前向球迷打招呼，並參加簽名活動。開場表演是知名應援曲「疾風街道」，比賽中有放韓職樂天巨人及韓華鷹應援曲，這兩隊都是趙娟週待過的球隊，因此她相當懷念，也還記得怎麼跳。

趙娟週影片尾聲有感而發，「能代表國家應援，感到非常榮幸，我的愛國心越來越強烈。」影片曝光後，網友紛紛表示，「娟週真的可爱，像鄰家女孩一樣親切」、「滿滿香氣的一集」、「這個發片頻率，真的要週週趙娟週了嗎」。

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