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12強賽／被撈哥震到反彈非常享受 曾總：希望再來幾次

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
吉力吉撈．鞏冠開轟後對總教練曾豪駒（左）撞胸慶祝。中央社
吉力吉撈．鞏冠開轟後對總教練曾豪駒（左）撞胸慶祝。中央社

中華隊昨天以11：3擊敗澳洲隊，鎖定複賽門票，還打出甦醒的重砲，吉力吉撈・鞏冠代打開轟敲出三分砲，繞壘後與總教練曾豪駒撞胸振奮，力量大到讓曾總都笑說要去買中藥了。

吉力吉撈・鞏冠在本屆賽會的第1支安打，就是昨天對澳洲隊之戰代打敲出的三分砲，他興奮甩棒慶祝，回到休息區後的慶祝畫面掀起熱議，把曾豪駒直接撞到直接反彈到欄杆上再彈回來。

談到有趣一幕，曾豪駒自己也有看到，「我有感受到他的熱情，想要為球隊貢獻的力量，非常享受他給我的力量。」

曾豪駒笑說，「昨天有跟他開玩笑說要去買中藥，希望他多來幾次。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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