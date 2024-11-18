快訊

12強賽／不只700萬國光獎金 蔣萬安加碼：北市選手再獲70萬獎勵金

壓力大房價高！信貸、房貸「雙貸族」創史上新高 人均背貸600萬

八八會館郭哲敏5千萬交保重裁「加碼至1億元」 今晚籌不出就還押

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／李珠珢傳聞男友金倒永開轟 韓國勝澳洲收B組排名第三

中央社／ 台北18日電
韓國最後一戰擊敗澳洲。WBSC官網
韓國最後一戰擊敗澳洲。WBSC官網

雙雙遭淘汰的韓國與澳洲今天在世界12強棒球賽B組預賽對壘，韓國全場敲出10支安打包含球星金倒永的2分砲，終場5比2擊敗對手。韓國最終3勝2敗、澳洲1勝4敗結束本屆賽事。

這場於中午12時在台北市天母棒球場舉行的韓澳之戰是兩隊本屆賽會最後一場比賽，已無關晉級。韓國3局下第3棒金倒永左外野適時安打幫球隊先馳得點，4局下靠保送、安打與對手守備失誤再添2分。

澳洲隊攻勢出現在5局上，藉2次保送與安打無人出局攻佔滿壘，韓國抓到2個出局數後，第3任投手崔丞鎔投出保送讓澳洲擠回1分，韓國換投由李映河接手，以三振化解澳洲攻勢。

6局上澳洲攻勢再起，4棒溫格羅夫（RixonWingrove）右外野二壘安打，5棒喬治（DarrylGeorge）、7棒史彭斯（Liam Spence）相繼敲安再打回1分。

6局下韓國球星金倒永轟出左外野2分砲，澳洲隊7到9局反攻無力，終場韓國就以3分之差擊敗對手。

世界棒球12強

延伸閱讀

就是本人 韓國Coser神還原《賭博默示錄》開司凶器下巴與尖鼻

12強賽／太太看球遭全壘打球擊中幸無大礙 夫笑：能找澳洲賠償嗎？

金素妍《貞淑的推銷》復古捲髮搶眼！解析 90 年代韓國髮型潮流：嬉皮捲髮、迪斯可風瀏海，這款燙髮造型預計紅到2025年

12強賽／四強門票遭中華隊搶走 韓媒感嘆對澳洲之戰毫無意義

相關新聞

12強賽／對古巴消化試合打線大搬風 中華隊3鐵捕上陣

中華隊昨天鎖定世界12強棒球賽複賽門票，今天與古巴隊之戰成為消化試合，先發打線排上3位捕手，林家正將以一壘手之姿出賽。

12強賽／始終相信「來年擊敗日本」不是夢話 陳冠宇：真的有機會！

中華隊前進世界12強棒球賽複賽，也為自己爭取到同一屆賽會內兩度挑戰大魔王日本隊的機會，陳冠宇先前一席「來年有機會擊敗全日...

12強賽／陳傑憲打擊率5成71大會第2 上壘率6成67更是榜首

世界12強棒球賽今天進行B組預賽最後3戰，中華隊晚上6點半在台北大巨蛋對決古巴，陳傑憲目前打擊率達5成71，在大會打擊率...

12強賽／隱藏版台灣之光！政大東吳隨隊翻譯學生 專業又暖心

專業運動作家69er今天分享一則「另類台灣之光」：台灣最美的風景真的是人，他們是一群在這次12強賽擔任隨隊翻譯年輕人，包括政大、東吳大學生。

12強賽／林立開轟5安猛打、撈哥代打轟 中華隊轟下四強門票

世界12強棒球賽中華隊今天面對澳洲隊，曾頌恩敲出第四棒首安點燃攻勢，林立3分砲又是單場5安打，還有「撈哥」吉力吉撈．鞏冠...

12強賽／被撈哥震到反彈非常享受 曾總：希望再來幾次

中華隊昨天以11：3擊敗澳洲隊，鎖定複賽門票，還打出甦醒的重砲，吉力吉撈・鞏冠代打開轟敲出三分砲，繞壘後與總教練曾豪駒撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。