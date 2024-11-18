12強賽／李珠珢傳聞男友金倒永開轟 韓國勝澳洲收B組排名第三

雙雙遭淘汰的韓國與澳洲今天在世界12強棒球賽B組預賽對壘，韓國全場敲出10支安打包含球星金倒永的2分砲，終場5比2擊敗對手。韓國最終3勝2敗、澳洲1勝4敗結束本屆賽事。

這場於中午12時在台北市天母棒球場舉行的韓澳之戰是兩隊本屆賽會最後一場比賽，已無關晉級。韓國3局下第3棒金倒永左外野適時安打幫球隊先馳得點，4局下靠保送、安打與對手守備失誤再添2分。

澳洲隊攻勢出現在5局上，藉2次保送與安打無人出局攻佔滿壘，韓國抓到2個出局數後，第3任投手崔丞鎔投出保送讓澳洲擠回1分，韓國換投由李映河接手，以三振化解澳洲攻勢。

6局上澳洲攻勢再起，4棒溫格羅夫（RixonWingrove）右外野二壘安打，5棒喬治（DarrylGeorge）、7棒史彭斯（Liam Spence）相繼敲安再打回1分。

6局下韓國球星金倒永轟出左外野2分砲，澳洲隊7到9局反攻無力，終場韓國就以3分之差擊敗對手。

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