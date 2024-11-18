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12強賽／中華隊專心看情搜資料畫面被瘋傳 網：像在訂飲料

聯合新聞網／ 綜合報導
林立(右)與陳傑憲(左)、彭政閔(中)討論情蒐。 截圖自世界十二強棒球錦標賽
林立(右)與陳傑憲(左)、彭政閔(中)討論情蒐。 截圖自世界十二強棒球錦標賽

中華隊昨天在世界12強棒球賽以11：3打敗澳洲，成功闖進複賽。比賽中球員們專心看情蒐資料畫面被網友瘋傳，因為看起來像在訂飲料。

中華隊這次打得非常出色，背後強大的情蒐團隊功不可沒。昨天比賽中，林立拿著一張情搜資料，與下一棒陳傑憲和打擊教練彭政閔認真研究，引發球迷熱議。

有網友笑稱台灣人只要拿著一張紙，即使是討論情蒐，看起來也像在訂飲料；還有人表示，他們在討論前進東京的機位。

林立賽後解釋，這份資料大家都有一份，但選手放在休息室裡，當下就是教練拿出來比較快，由於每個人解讀方式因人而異，「大家一起交換意見，在短時間內快速整合，要設定慢的還直球，壘上有人用什麼球比較多。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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世界棒球12強 林立

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