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12強賽／撈哥開轟擊掌將曾豪駒撞昏頭 網笑翻：教頭要進傷兵

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12強賽／撈哥開轟擊掌將曾豪駒撞昏頭 網笑翻：教頭要進傷兵

聯合新聞網／ 綜合報導
吉力吉撈・鞏冠。記者侯永全／攝影
吉力吉撈・鞏冠。記者侯永全／攝影

中華隊重砲吉力吉撈·鞏冠昨天在9局上代打，轟出三分砲，幫助中華隊以11：3戰勝澳洲隊，他回到本壘時激情慶祝動作，引發球迷討論。

吉力吉撈開轟後霸氣將球棒甩向中華隊休息室，繞壘時還與澳洲球員碎碎念，他回休息室路上逐一與隊友和教練慶祝，其中與總教練「龍貓」曾豪駒撞胸慶祝時，曾豪駒疑似重心不穩，吉力吉撈隨後還拿起項鍊和吃香蕉，反應相當有趣。

有球迷在Threads發文開玩笑表示，「明天曾豪駒總教練進入傷兵名單，撈哥的眼神實在太讚了，充滿了霸氣，但是吃香蕉有超可愛的，誰能不愛中華隊。」

網友們也紛紛留言表示，「撈哥拿項鍊的神情跟動作我以為在拍神鬼戰士」、「看好幾次重播才發現吃香蕉」、「龍貓被震暈了」、「龍貓整個彈出去」、「龍貓要進傷兵名單了」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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世界棒球12強 吉力吉撈 曾豪駒

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