12強賽／台灣球迷助威 日本投手發文謝謝台灣的每一個人

日本隊昨天在天母球場力戰古巴隊時，連在台北大巨蛋內觀戰的台灣球迷，都為日本隊獲勝振臂歡呼，讓為日本隊守住勝利的投手藤平尚真透過社群平台發文「謝謝台灣的每一個人」。

日媒THE ANSWER報導，日本隊昨天在世界12強棒球賽B組預賽以7比6力克古巴隊，取得預賽4連勝晉級4強。而同時間在台北大巨蛋舉行的台灣隊出戰澳洲隊，場內大螢幕也實況播出日本獲勝瞬間，可以看到現場爆滿的台灣球迷爆發熱烈歡呼。

在昨天比賽尚未進行前，只要日本跟台灣都能獲勝，就能雙雙晉級4強。在台北大巨蛋內的大型螢幕，也可以看到先舉行的日本出戰古巴賽況。

在台北大巨蛋9局上輪到台灣進攻前，從場內大螢幕可以看到日本正面臨9局2人出局滿壘危機，但只要再抓到古巴1個出局數就能獲勝。

在投手丘上的藤平追到兩好球，正進入投球準備姿勢時，台北大巨蛋內響起為日本隊加油的聲音，並在日本隊以三振奪勝後出現熱烈歡呼聲。大巨蛋觀眾席上可以看到手持日本國旗、並跟一旁球迷擊掌的畫面，連啦啦隊也開心地跳起來，台灣球員休息區也有選手握拳表達慶祝。

藤平賽後透過社群平台X發文表示，「昨天在台北大巨蛋，那些像地鳴般助威的台灣球迷們，不論是在場內還是場外都跟我們站在一起，讓我們感到十分振奮」。

這篇發文最後還用中文「謝謝台灣的每一個人」，來表達感謝之意。

通訳リンさんからです📹



昨日は台北ドームで地鳴りのような

応援をしていた台湾の方達が

球場内でも球場外でも見方なのが

とても心強かったです！🇹🇼



謝謝台灣的每一個人！🇯🇵 pic.twitter.com/Nns5s40qwy — 藤平 尚真/SHOMA FUJIHIRA (@_shoma_official) November 17, 2024

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