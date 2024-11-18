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12強賽／預賽終戰側投黃子鵬先發 古巴左投耶拉不陌生

中央社／ 台北18日電
黃子鵬。報系資料照
黃子鵬。報系資料照

世界12強棒球賽中華隊確定晉級4強複賽，今天預賽最終戰與古巴交手，派出低肩側投手黃子鵬先發，古巴隊派出的左投耶拉並不陌生，在2015年12強賽也曾對中華先發。

12強賽B組預賽日本昨天擊敗古巴搶下第4勝，確定以分組第1晉級，台灣隊昨天擊敗澳洲，賽後戰績3勝1敗也確定晉級複賽，今天預賽最後1天賽程，中華隊繼續在台北大巨蛋迎戰古巴隊。

中華隊派出低肩側投手黃子鵬先發，黃子鵬在第2戰對多明尼加比賽，先發6局沒被敲出安打、無失分，投到第7局因為抽筋退場，中華以2比1擊敗多明尼加、黃子鵬為勝投，休息3天後，今天再度登板對古巴。

古巴隊派出左投耶拉（Yoennis Yera）也是多明尼加12強賽3屆元老，耶拉在2015年曾對中華隊先發，當時投3.2局被敲出5支安打，投出4次三振、2次四壞保送，失掉的1分是被陽岱鋼敲出帶有打點的安打，當時中華隊靠著8局下林智勝超前比數3分砲以4比1搶勝。

中華隊12強賽史最佳成績為上屆的第5名，此次拚進4強寫隊史紀錄，今天打完最後1場預賽後，複賽將前進東京，21日起依序與委內瑞拉、美國、日本交手，爭取晉級冠軍戰門票。

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