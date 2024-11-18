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12強賽／太太看球遭全壘打球擊中幸無大礙 夫笑：能找澳洲賠償嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊擊敗澳洲隊，確定闖進4強複賽。圖中央社提供
中華隊擊敗澳洲隊，確定闖進4強複賽。圖中央社提供

中華隊昨（17）日在小組賽以8分之差大勝澳洲，搭配日本隊驚險擊敗古巴隊，確定取得B組第2，前進東京巨蛋打超級循環賽。這也是中華隊睽違32年再次於棒球三大賽闖進最後4強。

不過這場比賽還出現一段意外插曲，有一名女球迷遭到澳洲擊出的全壘打球直接打到胸前，當場送往急診治療。

所幸傷勢並無大礙，當事人的先生後續在「Threads」平台發了一張直播畫面截圖、診斷證明和自己太太的照片，向大家報平安。超過5000名網友按讚予以祝福，希望這位球迷可以早日康復。

這位先生開玩笑表示：「帶太太看個棒球也能去急診，能找澳洲負責嗎？哈哈還好人沒事，中華隊也贏啦！」他也感謝市府有派人去急診室慰問，而且放上市府人員送來的雞精。

女球迷不慎被全壘打球擊中，後無大礙報平安。圖／翻攝自threads
女球迷不慎被全壘打球擊中，後無大礙報平安。圖／翻攝自threads

網友在文章下面紛紛留言，「離開時剛好看到你太太坐輪椅在櫃檯旁邊，人看起來很冷靜沒事啦，一定能早日康復的」、「平安最重要～好好休養喔～」、「這個診斷單要留著，以後跟兒孫炫耀，誰有啊！」、「我在後面站起來白色衣服的那個，當下看到您夫人疼痛的表情，有點擔心，不過沒事就好」、「祝早日康復！市府也很棒，會主動關心球迷」、「電視機前面有看到球直直砸在夫人右胸前，看的我都覺得痛」

而看到當事人的診斷單上面「主訴」寫著：「在大巨蛋看12強，被澳洲隊全壘打打到右胸口」，不少球迷也感到新奇。

「這主訴，我笑了，應該大巨蛋有第三方保險理賠吧」、「主訴超鉅細靡遺 急診室一定也覺得很荒謬」、「醫生主訴寫到太清楚了，要確實寫『澳洲隊』」、「如果是被林立或吉力吉撈鞏冠的全壘打K到，就拗棒協招待去東京看球」。

世界棒球12強

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